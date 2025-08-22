Este sábado, 23 de agosto, los habitantes de Bogotá podrán disfrutar de una nueva versión del Desfile de autos clásicos y antiguos, un evento que se ha venido institucionalizando con el paso de los años en la capital.

En esta oportunidad, quienes salgan a presenciar el recorrido podrán disfrutar de unas verdaderas joyas de colección que engalanarán las vías de la ciudad en un tramo de 16,3 kilómetros, que se extenderá por varios barrios a partir de las 9:00 a. m.

Con la participación de más de 350 autos de colección, algunos con más de 90 años de historia, y delegaciones provenientes de 11 ciudades de Colombia, este evento se consolida como uno de los desfiles más importantes de América Latina.

Algunos de los carros clásicos y antiguos que participarán en el desfile

Entre las joyas automotrices que rodarán por las calles de Bogotá se destacan:

Carro de bomberos clásico (1928): símbolo del ingenio mecánico y del espíritu heroico de otra época, cuando estas máquinas abrían paso entre multitudes para salvar vidas.

símbolo del ingenio mecánico y del espíritu heroico de otra época, cuando estas máquinas abrían paso entre multitudes para salvar vidas. Ford Sedan (1932): un emblema de elegancia en tiempos difíciles, que evoca la resiliencia de la Gran Depresión.

un emblema de elegancia en tiempos difíciles, que evoca la resiliencia de la Gran Depresión. Packard (1939): lujo y distinción que acompañó a líderes y celebridades de talla mundial.

lujo y distinción que acompañó a líderes y celebridades de talla mundial. DeSoto Convertible (1947): ícono de la posguerra, asociado al glamour de Hollywood.

ícono de la posguerra, asociado al glamour de Hollywood. Renault Floride (1963): popularizado por figuras como Sophia Loren, símbolo de elegancia europea.

popularizado por figuras como Sophia Loren, símbolo de elegancia europea. Cadillac (1955): un clásico ligado al lujo americano y a la leyenda de Elvis Presley.

un clásico ligado al lujo americano y a la leyenda de Elvis Presley. Chevrolet ChevyVan (década de 1980): referente de aventuras y camaradería, como en la serie “Los Magníficos”.

referente de aventuras y camaradería, como en la serie “Los Magníficos”. Volkswagen Beetle “Cupido motorizado”: un escarabajo romántico, protagonista de historias de amor y pedidas de mano.

La ruta de esta edición tendrá un trazado de 16.3 kilómetros, que partirá desde el Movistar Arena, recorrerá la calle 53, la carrera Séptima, la calle 94, la avenida NQS y regresará al punto de inicio, llevando a los espectadores por un viaje en el tiempo a través de la historia automotriz y urbana de Bogotá.

Los asistentes al desfile podrán disfrutar de vehículos con más de 90 años de historia. | Foto: Getty Images

La asistencia estimada supera las 100.000 personas, con un impacto económico cercano a los $ 4.000 millones para la ciudad, dinamizando sectores como transporte, gastronomía, alojamiento y comercio.

Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo (IDT), destacó el valor cultural y turístico del desfile.

“Este desfile es más que una exhibición de motores y carrocerías impecables; es un viaje en el tiempo que conecta generaciones y que nos recuerda que el turismo también se construye con memoria, pasión y comunidad. Eventos como este fortalecen nuestra cadena turística, dinamizan la economía y proyectan a Bogotá como un destino que sorprende y enamora a través de experiencias únicas. Invitamos a todos los bogotanos y visitantes a unirse a esta gran celebración en el marco del cumpleaños 487 de nuestra ciudad”, indicó Santamaría.

Ciudades como Cali o Medellín también realizan desfiles de vehículos antiguos y clásicos. | Foto: José Luis Guzmán. El País

Mauricio Varela, presidente del Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia (CAVA), resaltó la magnitud y el significado del evento.