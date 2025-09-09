BMW iX3, el nuevo modelo que marcará la tendencia de los alemanes para los próximos vehículos

El nuevo BMW iX3, el primer modelo de la Neue Klasse fabricado en serie, marca el inicio de una etapa de modernización en la movilidad premium.

Este Sports Activity Vehicle (SAV) totalmente eléctrico ofrece la poderosa Tecnología BMW eDrive de sexta generación, lo que le permite entregar hasta 805 kilómetros de autonomía y carga ultrarrápida de hasta 400 kW, que le permite, en tan solo 10 minutos, recuperar lo suficiente lo suficiente para recorrer más de 370 kilómetros.

De igual forma, algo de lo más llamativo que presentó la marca alemana en el IAA Mobility 2025, en Múnich, es su renovado diseño, el cual sigue conservando la elegancia que caracteriza a la firma, además de imprimirle carácter y tecnología.

En el lanzamiento global del nuevo BMW iX3, la compañía entregó nuevas noticias sobre su futuro. | Foto: BMW

Este nuevo ejemplar integra importantes innovaciones en digitalización, sostenibilidad y experiencia de usuario con el sistema BMW Panoramic iDrive, una avanzada herramienta que busca mejorar la experiencia al conducir.

Este nuevo BMW iX3 juega un papel crucial para la marca alemana, pues es vehículo que sentará las bases de lo que será el futuro de la firma, pues representa una importante transformación tecnológica, digital y sostenible.

Qué es el BMW Panoramic Vision

Adrian van Hooydonk, director de diseño de BMW Group, se refirió a uno de los elementos cruciales de este nuevo modelo, la nueva BMW Panoramic Vision, la cual marca un antes y un después en la historia de la firma.

“El elemento clave es nuestra nueva BMW Panoramic Vision, que se proyecta en la parte inferior del parabrisas y se basa en nuestra amplia experiencia con pantallas de visualización frontal”, dijo Hooydonk.

Según el encargado de darle forma y vida a este vehículo, este sistema novedosos de pantalla y proyección , le permitirá a todos los ocupantes del vehículo consultar información sin importar la posición en la que se encuentran dentro del vehículo.

El nuevo BMW iX3 marca los lineamientos que seguirá la marca para la producción de futuros modelos. | Foto: BMW

“Esta nueva pantalla es visible para todos los pasajeros a bordo y le permitirá consultar rápidamente la información que desea y necesita sin apartar las manos del volante y concentrarse en la carretera”, señaló.

Este auto marcará la tendencia a futuro gracias a este distintivo elemento, pues estará presente en los modelos futuros que produzca BMW.

“Junto con nuestra nueva pantalla central de corte libre y el icónico volante, estos elementos son la base de nuestro nuevo sistema Panoramic iDrive, una experiencia de conducción completamente nueva que encontrará en todos nuestros futuros modelos BMW”, señaló Hooydonk.

Un elemento clave de la experiencia digital del nuevo BMW iX3 es el BMW Panoramic iDrive. | Foto: BMW

De esta forma, BMW confirmó que todos los vehículos que produzcan a partir de 2027 serán totalmente nuevos, prometiendo un salto tecnológico que elevará mucho más las prestaciones de la firma, un proyecto bastante ambiciosos que va en sintonía con lo develando en la IAA 2025.