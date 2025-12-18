Vehículos
BYD sentó su posición por posible cambio de regulación en Europa para la venta de carros eléctricos: dejó ver todo su poderío
La compañía china aseguró que su planes no se verán afectados, pero sí pidió a la UE tener reglas claras en el futuro.
18 de diciembre de 2025, 3:42 p. m.
BYD ha ido ganando terreno en el mercado europeo gracias a la oferta de vehículos híbridos enchufables. Foto: Getty Images
