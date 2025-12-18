Vehículos

BYD sentó su posición por posible cambio de regulación en Europa para la venta de carros eléctricos: dejó ver todo su poderío

La compañía china aseguró que su planes no se verán afectados, pero sí pidió a la UE tener reglas claras en el futuro.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

18 de diciembre de 2025, 3:42 p. m.
BYD ha ido ganando terreno en el mercado europeo gracias a la oferta de vehículos híbridos enchufables.
BYD ha ido ganando terreno en el mercado europeo gracias a la oferta de vehículos híbridos enchufables. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahoraMás información
*Aplican términos y condiciones

Mas de Vehículos

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el viernes 19 de diciembre

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.

BYD sentó su posición por posible cambio de regulación en Europa para la venta de carros eléctricos: dejó ver todo su poderío

La Alcaldía de Bogotá prepara una medida para mejorar la seguridad y tener un mayor control sobre los vehículos que circulan por la capital.

¿Qué pasa si quiere matricular carro en Bogotá y no lo dejan? Esto debe hacer si niegan jugada para evitar pico y placa del sábado

Así opera la movilidad en Bogotá durante este jueves, 18 de diciembre.

Movilidad en Bogotá para este jueves 18 de diciembre: taxi se volcó en Ciudad Bolívar

Plan retornó y plan salida de noche

España rechazó propuesta de la Unión Europea sobre el futuro de los carros a gasolina: “Es un error histórico”

Economia

Gigante de la industria automotriz realiza millonaria inversión

Creativo Getty

¿Cómo le irá a la venta de vehículos en 2026? Aladda entregó sus proyecciones después de un 2025 que tuvo “buena salud”

Los carros eléctricos son una gran alternativa para sentir un ahorro significativo de dinero en combustible.

El dato clave sobre los carros híbridos que pocos conocen: en esto se debe fijar si va a comprar uno

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 18 de diciembre

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali este jueves 18 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Noticias Destacadas