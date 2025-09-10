Cadillac Escalade IQ, la promesa de lujo y autonomía de General Motors: así luce una de las SUV más vendidas en EE. UU.

El Cadillac Escalade se ha convertido en un icono legendario del lujo estadounidense gracias a su carácter audaz y potente que le imprime un estilo inconfundible.

Ahora, con la introducción del Escalade IQ totalmente eléctrica, Cadillac eleva esa leyenda a un nuevo nivel.

Las puertas eléctricas disponibles se abren y cierran con solo tocar un botón, como si un valet invisible lo atendiera. Al sentarse en el asiento del conductor, este es recibido por una pantalla LED curva de pilar a pilar de 55 pulgadas en diagonal.

La Cadillac Escalade IQ promete autonomías superiores a 700 kilómetros. | Foto: GM

Los asientos delanteros disponibles, con calefacción, refrigeración y masaje, son un plus adicional que realza la comodidad del vehículo sin importar el clima.

Al tratarse de una camioneta de esta magnitud, y cuyo perfil es bastante elevado, no se podría esperar menos para la segunda fila de asientos, los cuales crean un ambiente similar al de un jet privado para los pasajeros de la parte trasera con un diseño ejecutivo.

Cada pasajero cuenta con un asiento ajustable y reclinable con una mesa plegable, una pantalla individual de 12.6 pulgadas en diagonal, un cargador inalámbrico para teléfonos y puertos USB-C y HDMI. Una pantalla en el centro de mandos traseros permite a los pasajeros de la segunda fila controlar la climatización, el ajuste de los asientos y el entretenimiento.

Aunque estas prestaciones son bastante llamativas, las mejoras de la nueva versión tienen un toque adicional para el conductor, quien podrá experimentar una sensación inigualable al volante.

El lujo sigue siendo una prioridad para la línea eléctrica de Cadillac, como la Escalade IQ. | Foto: Getty Images

Con una potencia estimada por Cadillac de 750 caballos y 785 lb-pie de torque, disponible con Velocity Max seleccionable por el conductor, el Cadillac Escalade IQ acelera de 0 a 60 en menos de 5 segundos.

La dirección en las cuatro ruedas de serie hace que el este lujoso SUV sea ágil en espacios reducidos y sereno en la carretera, y el Magnetic Ride Control 4.0 con suspensión neumática adaptativa funciona en tiempo real para ayudar a aislar a los pasajeros de superficies indeseables, a la vez que proporciona un manejo preciso. Con una autonomía estimada por Cadillac de 740 kilómetros, este auto se ubica muy bien dentro de sus segmento de lujo.

¿Cómo ha evolucionado Cadillac?

La marca ha experimentado un reposicionamiento radical durante la última década, incluyendo una importante apuesta por los vehículos eléctricos, que ahora representan casi un tercio de las ventas de la marca, muy por encima del promedio de la industria, que ronda el 10 %.

Las ventas han crecido interanualmente durante 12 trimestres consecutivos, impulsadas por una cartera de productos radicalmente renovada, que incluye vehículos de gasolina de alto rendimiento como el CT5-V Blackwing; una gama de SUV eléctricos de lujo, como el Vistiq, el Lyriq y el Optiq; el Escalade IQ, con su pantalla de pilar a pilar y una autonomía estimada de 745 km con una carga completa, y el ultralujoso CelestIQ, fabricado a mano.

General Motors sigue siendo una de las marcas más populares en Estados Unidos. | Foto: Getty Images