Camioneta de Toyota se llevó el premio Truck of Texas; la firma japonesa reina en estos galardones

La Toyota Tacoma de cuarta generación hizo historia el año pasado al ser la primera camioneta mediana en ganar el premio Truck of Texas de la Texas Auto Writers Association (TAWA). Ahora, en 2026, se superó a sí misma, convirtiéndose en ganadora consecutiva al recibir nuevamente el título en la versión 32 del Texas Truck Rodeo.

El reconocimiento es entregado por un grupo de periodistas especializados. Foto: Getty Images

Esta es la cuarta vez en cinco años que una camioneta Toyota se lleva el máximo galardón del Truck Rodeo, tras la Toyota Tundra de tamaño completo que obtuvo el reconocimiento en 2022 y 2024.

“Es fantástico ver a Tacoma ganar el premio Truck of Texas por segundo año consecutivo. Esto culmina un excelente 2025 con su año de mayores ventas, continuando su racha como la camioneta mediana más popular en Estados Unidos durante los últimos 21 años consecutivos”, declaró Brock Cartlidge, gerente sénior de Marketing y Comunidades de Vehículos Toyota. “Agradecemos a los miembros de TAWA que reconozcan a Tacoma como la primera camioneta de Texas de un segmento diferente al de las camionetas de tamaño completo”.

La Tacoma de cuarta generación debutó en la primavera de 2023 con dos nuevos motores, incluyendo el híbrido i-FORCE MAX, con una potencia total de hasta 326 caballos de fuerza y ​​un impresionante torque de 465 lb-pie, un aumento del 75 % en comparación con la camioneta con motor V-6 de la generación anterior.

Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos. Foto: Bloomberg via Getty Images

Diseñada por Calty Design Research en California, desarrollada por TMNA ​​R&D en Ann Arbor y ensamblada para Norteamérica, la Tacoma ofrece 11 versiones únicas que se adaptan a diversos estilos de vida y necesidades del cliente. La versión Trailhunter se basa en la legendaria credibilidad de Toyota en todoterreno, con ingeniería específica y componentes robustos.

El TRD Pro inspirado en Baja estrenó el primer asiento de rendimiento IsoDynamic en el segmento para un mejor control y comodidad en la conducción todoterreno, mientras que el modelo Trailhunter es un vehículo todoterreno desarrollado en fábrica y construido desde cero con el último equipo todoterreno integrado de ARB, Old Man Emu y RIGID.

El Rodeo Anual de Camiones de Texas de TAWA reúne a periodistas para evaluar las camionetas y SUV más recientes de los fabricantes de automóviles en un circuito todoterreno y una prueba de manejo en carretera. El evento de otoño se celebró en el Eagles Canyon Raceway en Decatur, Texas. Se evaluaron vehículos de los principales fabricantes del mundo en cuanto a interior, exterior, valor, rendimiento y atractivo.

La firma japonesa sigue liderando el mercado en este segmento. Foto: Getty Images

“Obtener los honores de Truck of Texas por segundo año consecutivo subraya cómo Toyota Tacoma continúa estableciendo el punto de referencia en durabilidad, capacidad y rendimiento en el mundo real según lo juzga la Texas Auto Writers Association”, dijo el presidente de TAWA, Cory Fourniquet.

TAWA es una asociación sin fines de lucro con sede en Texas para periodistas automotrices que promueve el profesionalismo y la calidad del periodismo desde hace más de dos décadas. TAWA se ha convertido en una de las asociaciones de periodistas automotrices más influyentes y reconocidas de Estados Unidos.