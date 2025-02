Cuánta distancia se puede recorrer con una llanta pinchada: los daños pueden ser mayores y costosos

¿Es seguro conducir con una llanta pinchada?

La respuesta corta es no, pues conducir con una llanta pinchada representa un riesgo significativo. La estabilidad del vehículo se ve comprometida, se incrementa la distancia de frenado y el control del volante disminuye drásticamente.

¿Cuánta distancia es recomendable recorrer?

Si la llanta está completamente desinflada, no se recomienda recorrer más de dos a tres kilómetros y a una velocidad máxima de 20 km/h. Esto debería ser solo para mover el vehículo a un área segura, como un arcén amplio o una estación de servicio cercana. Superar esa distancia puede agravar los daños y poner en peligro la integridad del conductor y sus pasajeros.

Por otro lado, si el vehículo cuenta con llantas Run Flat (diseñadas para rodar sin presión), es posible recorrer entre 50 y 80 kilómetros a una velocidad no superior a 80 km/h. No obstante, esta opción no sustituye la necesidad de reparar o reemplazar la llanta lo antes posible.