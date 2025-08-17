Suscribirse

¿Cuánto se debe ganar para comprar un carro en Colombia?

El precio promedio de un vehículo nuevo oscila entre los 60 y 100 millones de pesos en el país.

Redacción Vehículos
17 de agosto de 2025, 1:57 p. m.
Frente a la dificultad de tener un vehículo nuevo muy costoso y la falta de disponibilidad, el consumidor opta por el usado.
La compra de un carro nuevo es una de las inversiones más importantes para una familia, la cual exige un esfuerzo económico. | Foto: iStock

La compra de un carro nuevo es una de las inversiones más importantes para una familia, la cual exige un esfuerzo económico.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en la actualidad el precio promedio de un vehículo nuevo oscila entre los 60 y 100 millones de pesos en el país.

Estos valores obligan a que muchas familias opten por alternativas de financiamiento para pagarlo a plazos.

En ese sentido, Chevyplan de Chevrolet recuerda que la mayoría de las instituciones financieras les solicitan a los interesados en comprar un vehículo una cuota inicial que va del 10 % al 30 % del valor del carro.

“Es decir, si el carro nuevo que desea cuesta 80 millones de pesos, debe tener entre 8 a 24 millones de pesos como cuota inicial. El resto se puede financiar a plazos de 36 a 72 meses, con tasas de interés que oscilan entre el 1 % y el 2 % mensual”, agrega.

A modo de ejemplo, esta compañía señala que si se toma un crédito para el carro de 80 millones de pesos, con una cuota inicial del 10 % y a un plazo de 72 meses (seis años), la cuota mensual aproximada para pagar los 72 millones que financia el banco sería de 1,5 a 1,8 millones de pesos, con base en una tasa de interés de entre 1,5 % y 2 % mensual.

¿Cuánto se debe ganar?

Y para evitar endeudarse demasiado se recomienda que la cuota mensual del carro no supere el 30 % de los ingresos mensuales que percibe la familia.

Un carro usado puede ser una buena alternativa para un primer vehículo.
El precio promedio de un vehículo nuevo oscila entre los 60 y 100 millones de pesos en el país. | Foto: Getty Images

“Si la cuota es de 2 millones de pesos, lo ideal es que como familia puedan reunir al menos 6,6 millones de pesos mensuales. Si la cuota es de 1,5 millones, un ingreso familiar de 5 millones de pesos sería el adecuado”, subraya Chevyplan.

Otros elementos que se deben tener en cuenta al comprar un carro

Además del dinero para el pago del carro, hay que tener en cuenta dentro de su presupuesto otros gastos como seguros, revisiones, mantenimientos, gasolina y desplazamientos.

De igual manera, es clave saber para qué se quiere el carro y cómo se va a usar. Es necesario contemplar si se requiere un buen espacio interior, si es para una persona soltera, si se tienen hijos o mascotas, si se quiere viajar fuera de la ciudad, si se visitan destinos con caminos con duras condiciones o si es un carro para ir de la casa al trabajo.

