Cupra festejó con el Barcelona la llegada del nuevo Raval: Lamine Yamal y compañía disfrutaron del nuevo eléctrico

Los jugadores del primer equipo del FC Barcelona Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji, Lamine Yamal y Alejandro Balde han participado en una prueba exclusiva del nuevo Cupra Raval en la Ciutat Esportiva, en una experiencia previa al lanzamiento del primer vehículo eléctrico urbano de la marca.

¿Carro a gasolina o eléctrico? Estudio acabó con los mitos y definió con cuál se ahorra más dinero

Los futbolistas testaron una versión de preserie y camuflada del CUPRA Raval VZ para comprobar su aceleración, comportamiento dinámico y capacidad de frenada, mientras que Lamine Yamal también pudo conocer el modelo tras la sesión de conducción de sus compañeros.

Durante la jornada, organizada por Cupra como socio oficial de automoción y movilidad del FC Barcelona, los jugadores exploraron las prestaciones del vehículo, incluyendo el modo Sport y el sistema de sonido Sennheiser, además de su diseño y equipamiento, como los asientos Bucket Dinamica y las llantas de aleación de 19 pulgadas en color Copper.

El Chief Brand Officer de Cupra, Ignasi Prieto, aseguró que ambas entidades tienen el objetivo común de “impulsar a las nuevas generaciones”, tanto en el terreno de juego como en la carretera.

“El Cupra Raval encarna esta visión: está destinado a revolucionar la movilidad eléctrica. Los jugadores del FC Barcelona tuvieron la oportunidad de ponerse al volante para experimentar de primera mano la emocionalidad del coche y compartir sus impresiones con nosotros”, añadió.

Según la compañía, el modelo “redefine las posibilidades de los vehículos 100% eléctricos” al combinar movilidad urbana y enfoque deportivo, y los futbolistas valoraron especialmente el modo Sport, la aceleración instantánea y la estabilidad en curva del vehículo camuflado. El Cupra Raval celebrará su estreno mundial el próximo 9 de abril.

Poderosa compañía china de carros le ganó pleito a ‘influencer’: ordenan pago de millonaria indemnización

Mancehster City también tiene nuevo socio: BYD

BYD anunció el acuerdo con el que se convierte en el socio oficial de automoción del Manchester City Football Club.

Esta nueva alianza estratégica representa una de las colaboraciones más significativas entre una empresa tecnológica global y una marca icónica de fútbol. Su enfoque 360º refleja la innovación integral de BYD Group y una visión compartida para un futuro más sostenible.

Además de suministrar modelos de BYD y DENZA al Manchester City, BYD Group aportará su experiencia en energías renovables mediante la implementación de puntos de carga y baterías de almacenamiento de energía en la City Football Academy, las instalaciones de entrenamiento y desarrollo de última generación para los equipos masculinos, femeninos y de la academia del club.

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Desde hoy, BYD aparecerá en la manga de la equipación de entrenamiento del primer equipo masculino y, a partir de la próxima temporada, también en la del primer equipo femenino.

Además, BYD estará presente en todo el Etihad Stadium, con el logotipo de la marca en los reposacabezas del área técnica. Como parte del acuerdo, uno de los modelos de la compañía precederá al autobús oficial del equipo masculino en su entrada al estadio para los partidos de la Premier League y a las copas oficiales entre clubes de Inglaterra.