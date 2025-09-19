El pago del impuesto vehicular es una obligación tributaria que debe cumplir todo dueño de un automotor en Colombia, no solo porque es una responsabilidad que se adquiere al tener un auto, sino porque el no hacerlo tiene importantes consecuencias sobre quien no esté al día y sus bienes.

Por ejemplo, si no se cumplen con las fechas establecidas por las diferentes autoridades de tránsito, los propietarios podrían comenzar a asumir el pago de intereses y ser objeto de sanciones.

Además de esto, el no estar al día por el concepto del impuesto vehicular, puede inhabilitar trámites, mientras cumple con la obligación, algunos trámites frente a las entidades de tránsito.

El no pago de impuestos puede acarrear problemas jurídicos para los morosos. | Foto: cortesía

Para el caso de Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad indica que si no se ha pagado el impuesto vehicular, no se podrá realizar:

Matrícula inicial.

Radicación de la matrícula.

Rematrícula.

Traslado de la matrícula.

Cancelación de la matrícula.

Traspaso de propiedad.

Traspaso de propiedad a persona indeterminada.

Descuentos en Cundinamarca

De igual forma, en algunos departamentos, las entidades territoriales adelantan campañas que incentivan el pago de los impuestos, apelando a descuentos llamativos por cumplir con la obligación en periodos determinados.

Una de esas estrategias esta dirigida a cautivar a los propietarios de vehículos nuevos, pues la Gobernación de Cundinamarca ha indicado que quienes matriculen sus automotores en el departamento podrán tener un 50 % de descuento para el pago del impuesto para el próximo año, y un 20 % para el segundo año.

Otro de los beneficios está orientado a los propietarios de vehículos híbridos y eléctricos, tecnología que vienen al alza y que busca impulsar la renovación del parque automotor apoyándose en la transición hacia las tecnologías limpias.

Hay departamentos que entregan descuentos por pronto pago del impuesto vehicular. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En este sentido, quienes compren un vehículo con estas características, tendrán garantizado, según la Gobernación de Cundinamarca, el 40 % de descuento en el pago de impuestos durante cinco años, después de la matrícula. Así mismo, indican que no tendrán que pagar el impuesto de semaforización.

¿Cómo se calcula el impuesto vehicular?

Este dato es calve, pues hay que tener en cuenta diferentes factores para poder conocer el valor exacto para pagar ante la entidad territorial correspondiente:

Modelo y año del vehículo: un modelo más reciente puede significar un impuesto vehicular más alto.

un modelo más reciente puede significar un impuesto vehicular más alto. Cilindraje: a mayor cilindraje, el impuesto será más costoso.

a mayor cilindraje, el impuesto será más costoso. Valor comercial del vehículo: cada años se emiten tablas oficiales con los valores comerciales de cada vehículo. Estas sirven de base para comenzar a calcular el impuesto.

Consecuencias del no pago del impuesto vehicular

El pago del impuesto vehicular es una obligación y, por ende, su incumplimiento puede dar para la implementación de diferentes medidas con el fin de presionar al moroso a ponerse al día.

Los embargos en Colombia se encuentran categorizados en dos tipos: ejecutivos y preventivos. | Foto: Getty Images

Multas y sanciones: a medida que pasen los días, después de la fecha límite para el pago oportuno, comenzarán a corres interese por mora y sanciones económicas.