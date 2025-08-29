El mejor día de la semana para comprar moto, según la inteligencia artificial; hay datos clave para ahorrarse buen dinero

A la hora de comprar una moto, los interesados tienen en cuenta diferentes factores, como el monto a invertir, el año, el estado mecánico y físico y el comportamiento de la reventa.

Sin embargo, al margen de esta decisión y de si realmente es una inversión que va a cubrir alguna necesidad, hay personas que tienen en cuenta diferentes estudios y estrategias para identificar cuál es el mejor día para comprar un vehículo de estos.

Aunque pareciera una decisión aleatoria, hay momentos en los que resulta mucho más favorable hacer un negocio, debido a las probabilidades de conseguir un mejor precio.

De hecho, herramientas de inteligencia artificial, gracias a la posibilidad que tienen de consultar, en cuestión de segundos, millones de datos en páginas especializadas, foros, redes sociales y blogs, pueden ayudarle a identificar el momento preciso para sellar el negocio.

El día sí importa

Según la analista de mercado MarketWatch, los concesionarios de vehículos suelen aumentar sus ofertas y ser más agresivos en ventas durante los días en que menos afluencia de clientes tienen sus locales, como por ejemplo, los primeros días de la semana.

Pese a este dato, la inteligencia artificial, en diferentes análisis que ha publicado, indica que aunque los fines de semana las salas de venta cuentan con una mayor visita de público, los días intermedios son cuando más se cierran negocios.

Esto puede obedecer al comportamiento de los compradores, quienes prefieren echar un vistazo en compañía de alguien que los oriente o que les valide la inversión que están a punto de hacer; precisamente, esa última visita, antes de dar el sí definitivo, se da los fines de semana.

Lunes, el mejor día para comprar moto, según la IA

El portal estadounidense Edmunds, especializado en la compra de vehículos, reveló que aunque los lunes hay una menor circulación de clientes, es el día en el que más se celebran negocios.

La razón, según este portal, obedece a que los vendedores muestran mucho más interés por vender y por agregar negocios a sus metas, pues es casi un hecho que los fines de semana tiene un tráfico garantizado.

En este sentido, la IA, gracias a su amplia capacidad de análisis de datos, coincide con lo enunciado por Edmunds y, además, identificó un que los compradores pueden tener un mínimo beneficio durante estas jornadas.

Según los datos entregados por la IA, los precios pueden llegar a ser menores, los lunes, entre un 2 % y un 5 %, si se comparan con las tarifas ofrecidas en los concesionarios durante los sábados o domingos.

¿Solo el lunes conviene comprar moto?

Otra de las plataformas líderes en el mercado de carros en California, Estados Unidos, TrueCar, también ha identificado, en varios análisis, que durante los martes y miércoles también se pueden encontrar buenas oportunidades para comprar un carro o una moto, debido a que son jornadas con poca afluencia de clientes.

De igual forma, hay periodos del mes donde puede resultar ser más efectivo, como los cierres de mes, días en los que ante el afán de conseguir la meta, los concesionarios también lanzan algunas promociones que pueden ser bien aprovechadas.

Si bien, puede que el precio no presente mejora sustancial, puede que los vendedores ofrezcan algunos adicionales como accesorios, seguros o impuestos por el mismo valor.

Es bueno apoyarse en la IA para comprar carro