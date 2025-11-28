En casi dos meses BYD fabricó cifra récord de autos en Brasil: aspira a producir 600.000 vehículos al año

BYD Auto Brasil alcanzó el hito de 10.000 autos producidos en su fábrica de Camaçari, tan solo unas semanas después de la inauguración oficial del complejo industrial el pasado 9 de octubre.

La planta de BYD en Brasil es la más grande fuera de Asia. | Foto: Getty Images

Dicha planta es la encargada de la producción de los modelos BYD Dolphin Mini, BYD King y BYD Song Pro, vehículos con los que ha venido impulsando su presencia en la región.

La meta se logró gracias a que, a comienzos de noviembre, la empresa inició un segundo turno de producción en la fábrica, con 120 empleados trabajando durante la noche.

El complejo industrial de Camaçari tiene capacidad para producir 150.000 vehículos al año en su primera fase, y 300.000 en una etapa posterior.

Durante la inauguración de la fábrica, el fundador y CEO de BYD, Wang Chuanfu, anunció al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que duplicaría la meta. Una vez que la planta opere a plena capacidad, la producción alcanzará 600.000 vehículos por año.

“La producción de 10.000 vehículos marca un momento histórico para nuestra compañía. Este resultado es fruto de la dedicación de cada colaborador, de nuestro compromiso con la calidad y de la confianza que nuestros clientes depositan en la marca. En tan poco tiempo hemos demostrado nuestra capacidad productiva, tecnología y eficiencia industrial. Seguimos comprometidos con impulsar la movilidad sostenible en el país y contribuir al desarrollo económico de la región", señaló Tyler Li, presidente de BYD en Brasil.

Camioneta byd | Foto: Cortesía

Cabe destacar que la fábrica de Camaçari es el mayor complejo de manufactura de BYD fuera de China y opera a gran velocidad en la producción de vehículos y su entrega a concesionarios en todas las regiones de Brasil del país.

Desde el inicio de sus operaciones en Brasil, hace poco más de tres años, BYD ha registrado más de 100.000 vehículos 100 % eléctricos en todo el territorio nacional y hoy lidera el ranking de BEVs.

Según las cifras entregados por la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores Fenabrave, en la actualidad, la firma de origen chino vende casi tres veces más unidades de autos eléctricos que la suma de las diferentes marcas que se ubican entre el segundo y el décimo lugar.

BYD cuenta con 200 concesionarios en Brasil y en los próximos meses espera llegar a 250. | Foto: Getty Images

“Cada auto eléctrico BYD en circulación representa menos emisiones, más tecnología y una nueva mentalidad de consumo consciente. Pero el impacto va aún más lejos: estamos transformando la forma en que los brasileños se relacionan con la movilidad. La creciente presencia de vehículos eléctricos demuestra que el país está preparado para una nueva era en la que la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia avanzan de la mano. Este es solo el comienzo de un cambio estructural en el mercado automotriz brasileño, y BYD se enorgullece de liderar esta transición“, dijo Alexandre Baldy, vicepresidente senior de BYD Brasil y director de Marketing y Ventas de BYD Auto Brazil.