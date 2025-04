En estas ciudades están prohibidos los carros: las razones que las llevaron a preferir otros medios de transporte

El carro es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más comunes en el mundo entero e imaginarse ciudades enteras en las que no se usen automóviles es algo bastante extraño; sin embargo, hoy en día hay algunas regiones en el mundo donde está prohibido o en las que sus pobladores no lo usa porque encuentran mucho más efectivo moverse en líneas férreas, o, simplemente, no hay carreteras para que estos aparatos puedan desplazarse.