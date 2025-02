¿Es necesario manejar con las luces encendidas, así sea de día? Puede estar afectando a otros conductores

Aunque en Colombia, durante algún tiempo fue obligatorio transitar con las luces encendidas por las vías nacionales, ahora esto ya no es una obligación; sin embargo, hubo conductores que adoptaron para siempre esta medida y la ponen en práctica cuando salen de viaje, hecho que no es contraproducente, siempre y cuando se tengan en cuenta las medidas de seguridad y precaución necesarias, como no activar las luces altas o plenas, como comúnmente son conocidas.