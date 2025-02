Video de pinchallantas en Bogotá

No es la primera vez que los ciudadanos logran grabar un video evidenciando el actuar de los delincuentes en ese mismo punto de la capital; a finales de 2023, un hombre utilizó el mismo método frente a una camioneta para lograr su cometido.

“Así, exactamente así, me pasó. Autopista Norte con 150, aproximadamente. Después fue que lo supe”; “Cuando uno se estaciona para cambiar la llanta, es abordado por los ladrones y ya no hay nada que hacer. Dejar que lo roben para evitar que lo maten. Son muy ágiles”; “Me pasó en Autopista con 155 y lo que ponen es un pito que es un tubo delgado con pinta que desinfla la llanta en 30 segundos, no hay nada que hacer”, fueron algunos de los relatos de personas que habrían sido despojadas de sus pertenencias con esta estrategia de robo que cada vez es más usual en el país.