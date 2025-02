Mujer que habló mal de Tesla terminó con sus padres en el hospital y pagándole a la compañía millonaria suma: esto pasó

Según trascendió, Zhang Yazhou estaba sentada en el asiento del pasajero de su Tesla Model 3 cuando dijo que escuchó que su padre entraba en pánico: ¡Los frenos no funcionan! Al acercarse a un semáforo en rojo, su padre logró esquivar a otros dos autos antes de embestir a una camioneta y un sedán y chocar contra un muro de concreto.

Aturdida, Zhang miró fijamente la bolsa de aire que se desinflaba frente a ella. Pero no podría haber imaginado lo que estaba por venir: Tesla interpuso una demanda contra ella por difamación luego de que se quejó públicamente sobre el estado de los frenos de su vehículo y ganó. Un tribunal chino le ordenó a Zhang pagar más de 23.000 dólares en daños y perjuicios y que ofreciera una disculpa pública a la compañía.

No es el primer caso como estos que gana Tesla

Zhang no es la única que se ha encontrado en la mira de la compañía de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y un autodenominado “absolutista de la libertad de expresión”. Durante los últimos cuatro años, Tesla ha presentado demandas contra por lo menos a seis personas en China cuyos vehículos sufrieron fallas repentinas, se quejaron públicamente sobre la calidad del auto o sufrieron accidentes que, según ellos, fueron causados por fallas mecánicas.

La empresa también ha interpuesto denuncias contra al menos a seis blogueros y dos medios de comunicación chinos que escribieron críticas sobre la empresa, según una revisión de The Associated Press sobre documentos judiciales públicos e informes de medios chinos. Tesla ganó los 11 casos para los cuales la AP pudo determinar los veredictos. Dos sentencias, incluida la de Zhang, están en proceso de apelación. Un caso se resolvió fuera de los tribunales.

¿Cómo fue el accidente?

La policía de tránsito determinó que el choque fue culpa de su padre porque no había mantenido una distancia segura. No obstante, Zhang insistió en que los frenos habían fallado, lo cual hizo que el auto se saliera de control. Presentó una queja ante un regulador del mercado local, y solicitó un reembolso y una compensación.

Foto: DeFodi Images via Getty Images

La firma interpuso una demanda contra la mujer que aseguró que los frenos de su Model 3 habían fallado. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Después de varias semanas de enfado, envolvió su auto dañado con una pancarta que proclamaba “Fallo de frenos de Tesla” frente al concesionario de Tesla en Zhengzhou , la capital de la provincia de Henan, se sentó en el techo del vehículo y gritó consignas a través de un megáfono: “Los frenos del Tesla Model 3 fallaron”, anunció. “Una familia de cuatro casi muere”. Al mes siguiente, estacionó su vehículo dañado afuera de una exhibición automotriz en Zhengzhou. Todo fue en vano: Tesla se negó a entregar los datos completos y la mediación no llegó a ninguna parte.

Tesla finalmente le había dado a Zhang lo que había pedido, pero publicó los datos de manera pública e incluyó el número de identificación de su vehículo. Luego, ella reveló que junto a su familia comenzaron a recibir amenazas y su información personal fue publicada en internet. Además, se preguntó , ¿cómo podía estar segura de que Tesla no había modificado o censurado los datos de su automóvil? No fue la victoria que esperaba. Al sentirse asediada, interpuso una segunda demanda contra Tesla en marzo de 2022, esta vez por invasión a su privacidad.

Zhang perdió los dos casos.

Mientras tanto, el caso de difamación en su contra avanzaba. De regreso en la corte, ahora como acusada, Zhang no pudo probar que los frenos de su Tesla realmente habían fallado. En un juicio a puerta cerrada, un tribunal de Shanghái dictaminó en mayo de 2024 que las quejas públicas de Zhang iban más allá de lo que los magistrados consideraban como una crítica razonable y objetiva , y le ordenó que se disculpara públicamente y pagara 170.000 RMB (23.000 dólares) para cubrir los daños y los costes legales de la empresa de automóviles más valiosa del mundo.

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En China, la firma tiene una gran influencia sobre los medios de comunicación y las autoridades. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Me rehúso a aceptarlo”, manifestó Zhang a The Associated Press. “Como consumidora, incluso si dijera algo incorrecto, tengo derecho a comentar y criticar. Hablé de mis sentimientos como usuaria del auto. No tiene nada que ver con dañar su reputación”.