Mujer falleció por impacto de llanta voladora que habría sido lanzada en Ciudad Bolívar; video reveló el momento exacto de la tragedia

El pasado viernes 17 de abril, un hecho impensable dejó atónitos a los habitantes de la zona alta del barrio El Perdomo en la localidad de Ciudad Bolívar. Una mujer que se encontraba esperando transporte en uno de los paraderos del SITP fue impactada por una llanta voladora que cruzó las calles del sector a gran velocidad.

Se conoce la identidad de las dos víctimas del ataque en Bogotá mientras se desarrollaba el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

Las primeras informaciones entregadas por los espectadores del suceso y las autoridades de la ciudad señalan como primeras hipótesis que la llanta habría sido lanzada desde la zona alta del barrio y, por las características del trazado, tomó gran velocidad hasta impactar con la humanidad de la víctima.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y equipos de criminalística realizaron inspecciones en el lugar de los hechos, mientras se adelantan labores para identificar a posibles responsables. Asimismo, se están revisando otras cámaras de seguridad del sector para reconstruir la trayectoria de la llanta y determinar su punto de origen.

#BOGOTÁ. Una mujer falleció tras ser impactada por una llanta que habría sido lanzada desde la zona alta del b/Perdomo, loc/Ciudad Bolívar. Según información; la víctima sufrió heridas graves por el impacto y fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente murió. Autoridades… pic.twitter.com/nzeghfapOo — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 19, 2026

En las imágenes que se compartieron por medio de las redes sociales se evidencia el momento en que la llanta golpea a la mujer y la empuja contra la acera del barrio con gran fuerza. Junto a esto, se destaca que las personas que se encontraban a pocos metros del lugar acuden a brindar los primeros auxilios a la víctima.

Muere estudiante de 19 años de la Uniminuto tras intento de robo de su celular en TransMilenio

Las autoridades locales confirmaron que la persona fue trasladada a un centro asistencial de la zona donde, a pesar de los esfuerzos de los profesionales, perdió la vida. Mientras tanto, la comunidad exige justicia y respuestas claras. La identidad de la víctima no ha sido divulgada oficialmente.

Vecinos intentaron auxiliar a la mujer fallecida. Foto: Tomado de: @PasaenBogota

Por otro lado, las fuerzas de la ley buscan aclarar si se trató de un acto fortuito o por una manipulación intencional. Hay que recordar que este tipo de elementos debe ser tratado bajo diversos protocolos al momento de terminar su vida útil para evitar la contaminación de la ciudad o accidentes debido a su estructura.