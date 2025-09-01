Este fue el carro y la marca más vendida en agosto de 2025; asiáticos mandan la parada en lo que va del año

En agosto del 2025, el sector automotor alcanzó las 21.285 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 29 % frente al mismo mes del 2024 y una mínima caída frente a julio de este año, cuando se logró la venta de 23.872 ejemplares.

El Informe de Registro de Vehículos a agosto de 2025 realizado por Fenalco y la Andi, gremios representantes del Sector Automotor en el país, señala que en el acumulado entre enero y agosto del 2025 se han matriculado 150.163 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 27,1 % respecto al mismo periodo del 2024.

En este último mes, los segmentos que presentaron un crecimiento destacado fueron los comerciales de carga, con un incremento del 93 %, seguidos por las camionetas y los vehículos tipo SUV con incrementos del 61,6 % y 30 %, en comparación con agosto del año anterior.

Los segmentos de las camionetas y SUV viene en aumento en los últimos registros. | Foto: Getty Images/Westend61

Venta de carros híbridos y eléctricos

En agosto, el registro de vehículos eléctricos creció un 148 % con 1.647 unidades registradas respecto a agosto del 2024.

De igual forma, el registro de vehículos híbridos creció un 66 % con 6.066 unidades registradas respecto a agosto del 2024.

La marca de carros más vendida en agosto de 2025

El top 5 de las marcas de carros más vendidas en agosto de 2025 fue liderado por Toyota, firma japonesa que logró 2.510 matrículas en el último mes.

En el segundo lugar se ubicó Renault con 2.420, seguida por Kia (2.372), Mazda (2.118) y Chevrolet (1.832).

“Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de agosto fueron: Toyota, Renault, Kia, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 11,8 %, 11,4 %, 11,1%, 10,0 % y 8,6 % representando el 53 % del total de vehículos matriculados en el octavo mes del año”, indicaron Fenalco y la Andi.

El carro más vendido en agosto de 2025

Para agosto, el Toyota Corolla Cross fue el carro que más unidades puso en las calles del país; en total, registró 955 matrículas, lo que lo pone en el puesto número uno.

En la segunda casilla se encuentra el Mazda CX-30 (851), seguida por el Kia K3 (843), el Mazda 2 (657) y el Chevrolet Onix (628).

La venta de carros repunta u se espera que al cierre del año se superen las 250.000 unidades. | Foto: Getty Images

“En el mes de agosto las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con el 4,5 %, Mazda CX-30 con el 4,0 %, Kia K3 con el 4,0 %, Mazda 2 con el 3,1 % y Chevrolet Onix con el 3,0 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 18,5% del total matriculado en el octavo mes del año”, señaló el informe presentado por los gremios.

La marca de carros más vendida en lo que va de 2025

En este escenario, según la Andi y Fenalco, las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y agosto fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,1 %, 13,0 %, 11,3 %, 9,0 % y 8,4 % representando el 55 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.

Kia: 19.627. Renault: 19.558. Toyota: 17.031. Mazda: 13.501. Chevrolet 12.578.

Kia es la marca de carros más vendida, en Colombia, en lo que va del año. | Foto: Camilo Castro Cetina / Semana

El carro más vendido en lo que va de 2025

Entre enero y agosto las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con el 4,3 %, Kia K3 con el 3,9 %, Mazda Cx-30 con el 3,4 %, Renault Duster con el 3,4% y Foton Bj con el 2,5 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17,5% del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.