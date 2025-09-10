Europa quiere frenar a Estados Unidos y China; planea estrategia que movería la industria automotriz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles su intención de movilizar 1.800 millones de euros para impulsar la producción doméstica de baterías para vehículos eléctricos frente a competidores como China o Estados Unidos.

“Por el lado de la oferta, lanzaremos un paquete de medidas para impulsar las baterías. Esto supondrá una inversión de 1.800 millones de euros en capital para impulsar la producción en Europa”, ha explicado la líder del Ejecutivo comunitario en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Von der Leyen ha subrayado que las baterías son un factor “clave” para otras tecnologías limpias, especialmente los vehículos eléctricos, por lo que se trata de una producción “fundamental” para la “independencia” del bloque.

La UE invertirá 1.800 millones de euros en capital para impulsar la producción de baterías eléctricas en Europa. | Foto: Getty Images

La política alemana ha abogado también incentivar y priorizar los productos europeos con la introducción de un criterio ‘Made in Europe’ en la contratación pública.

Asimismo, ha avanzado que la Comisión propondrá una ley de aceleración industrial para sectores y tecnologías estratégicos clave. “En resumen, en lo que respecta a las tecnologías digitales y limpias: más rápido, más inteligente y más europeo”, ha destacado.

Consciente de que “millones de europeos quieren comprar automóviles europeos asequibles”, Von der Leyen cree necesario invertir en vehículos “pequeños y asequibles”.

“Creo que Europa debería tener su propio coche eléctrico”, ha incidido, porque la UE no puede “permitir que China y otros conquisten este mercado” y “los coches del futuro deben fabricarse en Europa”.

Alemania pide replantear metas para el 2035

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este martes “más flexibilidad” a la UE en la transición hacia los automóviles eléctricos, ante la creciente resistencia a los planes de eliminar gradualmente la venta de vehículos con motor de combustión para 2035.

Europa quiere hacer frente a la producción china y estadounidense de baterías. | Foto: Getty Images

El jefe del Gobierno alemán realizó este llamado en la inauguración del Salón del Automóvil (IAA) en Múnich en un momento en que los fabricantes europeos que pasan una mala racha piden a la UE que reconsidere este plan para combatir el cambio climático.

“Estamos firmemente comprometidos con la transición hacia la movilidad eléctrica”, pero “necesitamos una normativa europea inteligente, fiable y flexible”, declaró el canciller conservador del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU).

“Queremos lograr la protección del clima de la forma más rentable posible mediante la apertura tecnológica. Los compromisos políticos unilaterales con tecnologías específicas son, en esencia, un enfoque económico erróneo”, argumentó Merz que gobierna en coalición.

Merz se expresó con moderación, pero en el mismo sentido que los gigantes alemanes del sector, BMW, Mercedes y Volkswagen, a los que se sumó el cuarto conglomerado mundial Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel) que expresaron públicamente sus dudas sobre el objetivo fijado por Bruselas.

El presidente ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume, afirmó el lunes que “2035 no es un objetivo alcanzable” y pidió que instauren cláusulas anuales de revisión.

Varios gigantes europeos del sector automotor enfrentan un alza de los precios de producción de los autos eléctricos y una ruda competencia de rivales chinos como BYD.

La movilidad eléctrica tiene a Europa en una encrucijada; por un lado le apuntan a un cambio de tecnología, pero por el otro, sus fabricantes no han podido acomodarse al mercado liderado por China. | Foto: Getty Images

Los fabricantes de coches europeos han invertido enormes sumas para la transición a los autos eléctricos, pero las ventas crecieron mucho más lento a lo previsto.

En Alemania, el sector automovilístico ya ha perdido más de 50.000 puestos de trabajo durante el último año, según la consultora EY.

Merz tiene previsto celebrar próximamente reuniones con los principales actores del sector automovilístico para trazar el camino a seguir.