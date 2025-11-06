Suscribirse

Evite comparendos: horario y placas que no pueden circular en Medellín durante este viernes 7 de noviembre

Conozca cómo será la rotación del pico y placa para la jornada de este viernes en la capital de Antioquia.

Redacción Vehículos
6 de noviembre de 2025, 6:59 p. m.
La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El sistema de pico y placa sigue siendo una de las medidas más utilizadas en las grandes ciudades, y Medellín no es la excepción. Esta regulación tiene como objetivo principal optimizar la movilidad urbana y disminuir los niveles de congestión que se presentan con frecuencia en los tramos viales de mayor tránsito vehicular.

Gracias a esta disposición, los conductores pueden reducir el tiempo que permanecen en los atascos, lo que también contribuye a disminuir la contaminación atmosférica y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital antioqueña.

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Para su ejecución, se establecen días y horarios específicos en los que determinados vehículos no pueden circular por ciertos sectores de la ciudad. No obstante, existen algunas zonas y corredores exentos de la restricción.

El sistema se organiza con base en los números de las placas: en el caso de los automóviles se toma el último dígito, mientras que para las motocicletas se considera el primero.

De acuerdo con la programación establecida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, la medida aplicará este viernes, 7 de noviembre, de la siguiente manera:

  • Vehículos particulares: restricción para placas terminadas en 3 y 4.
  • Motocicletas: no podrán circular aquellas cuyo primer número sea 3 y 4.
  • Taxis: deberán detener su circulación los que tengan matrícula finalizada en 0.
La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Así quedó establecida la nueva rotación del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

El horario para los vehículos particulares será de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que para los taxis la restricción se extenderá de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Entre las vías exentas de pico y placa durante el segundo semestre del año se destacan el Sistema Vial del Río (que incluye la autopista Sur y la avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguana entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos del municipio.

También es importante resaltar que ciertos vehículos están exentos de la medida, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. En esta categoría se incluyen los eléctricos, híbridos y aquellos que funcionan con gas natural, siempre y cuando cuenten con una matrícula vigente.

Por último, la autoridad recuerda que quienes no acaten la norma se enfrentarán a una multa de $ 711.750 durante el año 2025, además de la posible inmovilización del vehículo infractor.

