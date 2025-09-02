Motociclista que se salvó de morir grabó la maniobra con la que un bus intermunicipal casi le pasa por encima

A menudo, en redes sociales, se publican videos que dejan en evidencia maniobras imprudentes de algunos conductores que confirman cómo ponen en riesgo la vida de diferentes actores viales.

Uno de los más recientes fue colgado en la red social X, y en el se ve al conductor de un bus intermunicipal, de la compañía Flota Águila, realizando un movimiento que puso en peligro a los motociclistas que lo captaron en video.

El conductor invade el carril contrario y se va de frente contra los motociclistas. | Foto: Captura de video publicado en X

Las imágenes muestran a la flota que tenía cómo destino el Portal 80, en Bogotá, adelantar en una zona prohibida, irse de frente contra una motocicleta e invadir la zona peatonal, en una especie de tercer carril, para seguir adelante.

El video, logrado por una pareja de motociclistas que hacía uso de la vía, fue compartido en redes sociales y despertó la indignación de quienes pudieron observarlo, pues es evidente la temeridad con la que el conductor del bus invade la zona peatonal sin guardar el mínimo respeto por los motociclistas o peatones que pudieran estar presentes allí.

La grabación muestra al bus, que buscaba adelantar un vehículo particular, circular a una velocidad, aparentemente alta, si se tiene en cuenta que circulaba por una vía urbana donde los límites son de 30 kilómetros por hora.

Al encontrarse de frente con la motocicleta, el bus prefirió invadir la zona peatonal antes de frenar. | Foto: Captura de video publicado en X

“¿Qué acciones se pueden poner ante la empresa y conductor que expuso la vida de otros en la vía?“; ”Muy de buenas que el bus tenía pa donde salir. Si hubiera habido un carro o una pared, seguro prefería pasarle por encima al de la moto”; “Hay que quitarle la licencia de conducción a ese conductor de la buseta. Bendiciones” o “Las empresas de la sabana, sin control, están excediendo los límites de velocidad, mucha accidentalidad”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de las plataformas digitales al ver el video.

El lugar donde ocurrieron los hechos no es claro, pero algunos internautas señalaron que podría ser en el municipio de Cajicá, cercano a Bogotá, y donde opera la compañía.

Via Tenjo- Tabio, Flota Aguila de Cajicá al Portal 80 — Ricardo (@Richie_UC) September 1, 2025

Hasta el momento, la compañía Flota Águila no se ha pronunciado sobre el comportamiento de este conductor, quien puso en peligro la vida de otros actores viales.

De igual forma, las autoridades de tránsito del municipio donde sucedieron los hechos tampoco han indicado si el conductor fue identificado o si se realizó alguna orden de comparendo contra el responsable de este temerario comportamiento.

Exceso de velocidad, protagonista en siniestros viales

Según la Organización Panamericana de la Salud, la velocidad excesiva contribuye a aproximadamente un tercio de todas las muertes causadas por el tráfico en países de altos ingresos y la mitad de ellos en países de ingresos bajos y medios.

Los hecho sucedieron, aparentemente, en la ruta que cubren estas flotas entre el municipio de Cajicá y Bogotá. | Foto: Captura de video publicado en X

Datos clave