Suscribirse

Vehículos

Movilidad en Bogotá este jueves 27 de noviembre: vehículos varados han generado congestión en varias vías importantes

Así avanza la movilidad en la capital del país, dos accidentes ya han generado problemas en diferentes vías.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
27 de noviembre de 2025, 1:13 p. m.
Movilidad en Bogotá.
Movilidad en Bogotá. | Foto: @BogotaTransito

La movilidad constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta Bogotá, pues el alto volumen de vehículos suele provocar congestiones que impiden que muchas personas lleguen puntualmente a sus destinos.

Por esta razón, resulta fundamental mantenerse al tanto de las condiciones de las vías principales de la capital y organizar los desplazamientos con suficiente anticipación para evitar inconvenientes.

A continuación, descubra cómo se encuentra la movilidad en Bogotá y cuál es el funcionamiento del transporte público este jueves 27 de noviembre:

8:59 a.m.: Retiran varado en la Autopista Norte con calle 195

Las autoridades de tránsito retiraron el tractocamión que obstaculizaba el tránsito en la Autopista Norte con calle 195, en sentido norte-sur.

8:57 a.m.: Hay movilidad normal en la av. Centenario

El tractocamión fue retirado de la vía y ya hay flujo normal en este importante corredor.

8:54 a.m.: Los vehículos involucrados fueron orillados

Las autoridades de tránsito orillaron los vehículos involucrados en el accidente en la av. Américas con carrera 75, en sentido occidente-oriente, por lo que ya se recuperó la movilidad en este punto.

8:47 a.m.: Nuevo tractocamión varado en Fontibón

Hay un tractocamión varado en la localidad de Fontibón, específicamente en la av. Centenario (calle 13) con carrera 124, sentido oriente-occidente.

8:25 a.m.: Hay alto flujo de vehículos en la av. Américas

Las autoridades de tránsito confirmaron que hay alto flujo vehicular en la av. Américas con carrera 75, en sentido occidente-oriente, por cuenta de un accidente entre un camión y una moto.

8:21 a.m.: Congestión en la localidad de Suba por vehículo varado

Un tractocamión se varó y está generando problemas en la movilidad de la Autopista Norte con calle 195, en sentido norte-sur, en la localidad de Suba.

8:03 a.m.: Se recupera la movilidad en la calle 80

El camión varado se retiró y ya hay normalidad en la calle 80 con carrera 119.

7:32 a.m.: Hay mucho tráfico en la av. Boyacá

Un accidente genera a esta hora gran congestión vehicular en el corredor de la av. Boyacá con calle 9, en sentido sur-norte.

7:14 a.m.: Se normaliza la movilidad en este corredor

Los dos vehículos involucrados en el hecho fueron retirados de la vía y se recuperó la movilidad con normalidad en este importante corredor vial.

6:43 a.m.: Accidente genera congestión en la Autopista Norte

Las autoridades de tránsito reportaron un siniestro vial entre un camión y un carro en la localidad de Suba, más precisamente en la Autopista Norte con calle 210, sentido norte-sur.

6:00 a.m.: Recuerde cómo funciona la medida del pico y placa

Para este jueves, pueden circular las placas terminadas en los números 1, 2, 3, 4 y 5. En ese sentido, está prohibida la movilidad de los carros que terminen en 6, 7, 8. 9 y 0.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

2. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

3. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

4. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

5. Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Movilidad en BogotáTránsito

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.