Movilidad en Bogotá este jueves 27 de noviembre: vehículos varados han generado congestión en varias vías importantes

La movilidad constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta Bogotá, pues el alto volumen de vehículos suele provocar congestiones que impiden que muchas personas lleguen puntualmente a sus destinos.

Por esta razón, resulta fundamental mantenerse al tanto de las condiciones de las vías principales de la capital y organizar los desplazamientos con suficiente anticipación para evitar inconvenientes.

A continuación, descubra cómo se encuentra la movilidad en Bogotá y cuál es el funcionamiento del transporte público este jueves 27 de noviembre:

8:59 a.m.: Retiran varado en la Autopista Norte con calle 195

Las autoridades de tránsito retiraron el tractocamión que obstaculizaba el tránsito en la Autopista Norte con calle 195, en sentido norte-sur.

[08:59 a.m.] #AEstaHora el tractocamión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con calle 195, en sentido Norte - Sur.



🛣️Se presenta alto flujo vehicular. https://t.co/AKIuDjtDhS pic.twitter.com/eJiNzJQVtw — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 27, 2025

8:57 a.m.: Hay movilidad normal en la av. Centenario

El tractocamión fue retirado de la vía y ya hay flujo normal en este importante corredor.

[08:57 a.m.] #AEstaHora el tractocamión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 124, en sentido oriente - occidente.



[08:57 a.m.] #AEstaHora el tractocamión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 124, en sentido oriente - occidente.

8:54 a.m.: Los vehículos involucrados fueron orillados

Las autoridades de tránsito orillaron los vehículos involucrados en el accidente en la av. Américas con carrera 75, en sentido occidente-oriente, por lo que ya se recuperó la movilidad en este punto.

[08:54 a.m.] #AEstaHora los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la Av. Américas con carrera 75, en sentido occidente - oriente. Por el siniestro continúa el alto flujo vehicular.



👮🚑@TransitoBta, Grupo Guía y ambulancia en el punto. https://t.co/2tcprhCnUA pic.twitter.com/5vscEArDFX — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 27, 2025

8:47 a.m.: Nuevo tractocamión varado en Fontibón

Hay un tractocamión varado en la localidad de Fontibón, específicamente en la av. Centenario (calle 13) con carrera 124, sentido oriente-occidente.

[08:47 a.m.] #MovilidadAhora | Tractocamión varado en la localidad de Fontibón, en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 124, sentido oriente - occidente. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas.



👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/lWOmC29aJ6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 27, 2025

8:25 a.m.: Hay alto flujo de vehículos en la av. Américas

Las autoridades de tránsito confirmaron que hay alto flujo vehicular en la av. Américas con carrera 75, en sentido occidente-oriente, por cuenta de un accidente entre un camión y una moto.

[08:25 a.m.] #MovilidadAhora | Se presentan alto flujo vehicular en la Av. Américas con carrera 75, en sentido occidente - oriente, debido a siniestro entre camión y motociclista. Unidad de @TransitoBta asignada y ambulancia en el punto.



Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona pic.twitter.com/2jxOpke4bh — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 27, 2025

8:21 a.m.: Congestión en la localidad de Suba por vehículo varado

Un tractocamión se varó y está generando problemas en la movilidad de la Autopista Norte con calle 195, en sentido norte-sur, en la localidad de Suba.

[08:21 a.m.] #MovilidadAhora | Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 195, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta asignada y grúa en el punto. pic.twitter.com/8RbEvQT6NM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 27, 2025

8:03 a.m.: Se recupera la movilidad en la calle 80

El camión varado se retiró y ya hay normalidad en la calle 80 con carrera 119.

[08:03 a.m.] #AEstaHora el camión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Calle 80 con carrera 119, en sentido Occidente - Oriente.



[08:03 a.m.] #AEstaHora el camión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Calle 80 con carrera 119, en sentido Occidente - Oriente.

7:32 a.m.: Hay mucho tráfico en la av. Boyacá

Un accidente genera a esta hora gran congestión vehicular en el corredor de la av. Boyacá con calle 9, en sentido sur-norte.

[07:32 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en el corredor de la Av. Boyacá con calle 9, en sentido Sur - Norte, debido a siniestro vial entre camión y peatón. El vehículo fue retirado de la vía.



👮Unidades de @TransitoBta regulan el tráfico en la zona. pic.twitter.com/3oLUeKbhA6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 27, 2025

7:14 a.m.: Se normaliza la movilidad en este corredor

Los dos vehículos involucrados en el hecho fueron retirados de la vía y se recuperó la movilidad con normalidad en este importante corredor vial.

[07:14 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur.



[07:14 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur.

6:43 a.m.: Accidente genera congestión en la Autopista Norte

Las autoridades de tránsito reportaron un siniestro vial entre un camión y un carro en la localidad de Suba, más precisamente en la Autopista Norte con calle 210, sentido norte-sur.

[06:43 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y automóvil en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/njfcP8v544 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 27, 2025

6:00 a.m.: Recuerde cómo funciona la medida del pico y placa