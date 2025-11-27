Vehículos
Movilidad en Bogotá este jueves 27 de noviembre: vehículos varados han generado congestión en varias vías importantes
Así avanza la movilidad en la capital del país, dos accidentes ya han generado problemas en diferentes vías.
La movilidad constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta Bogotá, pues el alto volumen de vehículos suele provocar congestiones que impiden que muchas personas lleguen puntualmente a sus destinos.
Por esta razón, resulta fundamental mantenerse al tanto de las condiciones de las vías principales de la capital y organizar los desplazamientos con suficiente anticipación para evitar inconvenientes.
A continuación, descubra cómo se encuentra la movilidad en Bogotá y cuál es el funcionamiento del transporte público este jueves 27 de noviembre:
8:59 a.m.: Retiran varado en la Autopista Norte con calle 195
Las autoridades de tránsito retiraron el tractocamión que obstaculizaba el tránsito en la Autopista Norte con calle 195, en sentido norte-sur.
[08:59 a.m.] #AEstaHora el tractocamión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con calle 195, en sentido Norte - Sur.
🛣️Se presenta alto flujo vehicular. https://t.co/AKIuDjtDhS pic.twitter.com/eJiNzJQVtw
8:57 a.m.: Hay movilidad normal en la av. Centenario
El tractocamión fue retirado de la vía y ya hay flujo normal en este importante corredor.
[08:57 a.m.] #AEstaHora el tractocamión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 124, en sentido oriente - occidente.
📲 Únete ahora a nuestro canal de WhatsApp haciendo clic en el enlace👉🏻 https://t.co/iqrxjvRifE https://t.co/eubQN1PFEe pic.twitter.com/a0YdQHlxY9
8:54 a.m.: Los vehículos involucrados fueron orillados
Las autoridades de tránsito orillaron los vehículos involucrados en el accidente en la av. Américas con carrera 75, en sentido occidente-oriente, por lo que ya se recuperó la movilidad en este punto.
[08:54 a.m.] #AEstaHora los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la Av. Américas con carrera 75, en sentido occidente - oriente. Por el siniestro continúa el alto flujo vehicular.
👮🚑@TransitoBta, Grupo Guía y ambulancia en el punto. https://t.co/2tcprhCnUA pic.twitter.com/5vscEArDFX
8:47 a.m.: Nuevo tractocamión varado en Fontibón
Hay un tractocamión varado en la localidad de Fontibón, específicamente en la av. Centenario (calle 13) con carrera 124, sentido oriente-occidente.
[08:47 a.m.] #MovilidadAhora | Tractocamión varado en la localidad de Fontibón, en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 124, sentido oriente - occidente. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas.
👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/lWOmC29aJ6
8:25 a.m.: Hay alto flujo de vehículos en la av. Américas
Las autoridades de tránsito confirmaron que hay alto flujo vehicular en la av. Américas con carrera 75, en sentido occidente-oriente, por cuenta de un accidente entre un camión y una moto.
[08:25 a.m.] #MovilidadAhora | Se presentan alto flujo vehicular en la Av. Américas con carrera 75, en sentido occidente - oriente, debido a siniestro entre camión y motociclista. Unidad de @TransitoBta asignada y ambulancia en el punto.
Grupo Guía gestiona el tráfico en la zona pic.twitter.com/2jxOpke4bh
8:21 a.m.: Congestión en la localidad de Suba por vehículo varado
Un tractocamión se varó y está generando problemas en la movilidad de la Autopista Norte con calle 195, en sentido norte-sur, en la localidad de Suba.
[08:21 a.m.] #MovilidadAhora | Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 195, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta asignada y grúa en el punto.
8:03 a.m.: Se recupera la movilidad en la calle 80
El camión varado se retiró y ya hay normalidad en la calle 80 con carrera 119.
[08:03 a.m.] #AEstaHora el camión es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la Calle 80 con carrera 119, en sentido Occidente - Oriente.
✅Únete a nuestro canal de WhatsApp: https://t.co/iqrxjvQKq6 https://t.co/MXij4rN1ft pic.twitter.com/qaE0inbtzE
7:32 a.m.: Hay mucho tráfico en la av. Boyacá
Un accidente genera a esta hora gran congestión vehicular en el corredor de la av. Boyacá con calle 9, en sentido sur-norte.
[07:32 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en el corredor de la Av. Boyacá con calle 9, en sentido Sur - Norte, debido a siniestro vial entre camión y peatón. El vehículo fue retirado de la vía.
👮Unidades de @TransitoBta regulan el tráfico en la zona. pic.twitter.com/3oLUeKbhA6
7:14 a.m.: Se normaliza la movilidad en este corredor
Los dos vehículos involucrados en el hecho fueron retirados de la vía y se recuperó la movilidad con normalidad en este importante corredor vial.
[07:14 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur.
✅Únete a nuestro canal de WhatsApp📲 en: https://t.co/iqrxjvQKq6 https://t.co/c1gc8KZWIx pic.twitter.com/0QgrcG7eIk
6:43 a.m.: Accidente genera congestión en la Autopista Norte
Las autoridades de tránsito reportaron un siniestro vial entre un camión y un carro en la localidad de Suba, más precisamente en la Autopista Norte con calle 210, sentido norte-sur.
[06:43 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y automóvil en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta asignada.
6:00 a.m.: Recuerde cómo funciona la medida del pico y placa
Para este jueves, pueden circular las placas terminadas en los números 1, 2, 3, 4 y 5. En ese sentido, está prohibida la movilidad de los carros que terminen en 6, 7, 8. 9 y 0.