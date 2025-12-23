Movilidad en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: así están las principales vías de la ciudad

La movilidad en Bogotá es un tema crucial para los capitalinos y para quienes desde las primeras horas de la madrugada ingresan a la ciudad.

Conocer el estado de las vías, los puntos donde se presenta más congestión, las novedades en los diferentes tramos viales y si se presentan accidentes o bloqueos, ayuda a planear las rutas y los recorridos dentro de la capital.

7:14 a. m. Camión varado en Fontibón

7:00 a. m.: Volcamiento en Rafael Uribe Uribe

Un automóvil se volcó en la Calle 37 sur con carrera 21.

6:37 a. m.: Carro volcado dificulta salida por la Calle 80

6:10 a. m.: Varado en la localidad de Fontibón

6:00 a. m.: Pico y placa para este martes 23 de diciembre

Así rige la restricción de pico y placa para esta jornada.

6:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad