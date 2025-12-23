Movilidad en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: así están las principales vías de la ciudad

La movilidad en Bogotá es un tema crucial para los capitalinos y para quienes desde las primeras horas de la madrugada ingresan a la ciudad.
Conocer el estado de las vías, los puntos donde se presenta más congestión, las novedades en los diferentes tramos viales y si se presentan accidentes o bloqueos, ayuda a planear las rutas y los recorridos dentro de la capital.
7:14 a. m. Camión varado en Fontibón
[07:11 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de fontibón, por camión varado en la Av. Centenario con carrera 90, sentido occidente -oriente. Se genera afectación de un carril de la calzada.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 23, 2025
7:00 a. m.: Volcamiento en Rafael Uribe Uribe
Un automóvil se volcó en la Calle 37 sur con carrera 21.
[06:58 a m.] #MovilidadAhora |Se presenta novedad vial en la localidad de Rafael Uribe, por volcamiento de automóvil en la Calle 37 sur con carrera 21. Se asigna unidad de @TransitoBta, @BomberosBogota y ambulancia. pic.twitter.com/rqNToJKPiB— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 23, 2025
6:37 a. m.: Carro volcado dificulta salida por la Calle 80
⭕ Este es el panorama a esta hora en la salida de la ciudad por la Calle 80, alto flujo vehicular y tránsito lento por automóvil varado en el kilómetro 0,1 de la vía Bogotá-Siberia. Nuestras unidades permanecen en el lugar, realizando gestión del tráfico. https://t.co/qkTxAXd8Ul pic.twitter.com/PZIFoBNZEM
6:10 a. m.: Varado en la localidad de Fontibón
[06:10 a.m.] #MovilidadAhora |Se presenta novedad vial en la localidad de Fontibón, por bus varado en la Av. Centenario con carrera 123. Se asigna unidad de @TransitoBta y asistencia de grúa. pic.twitter.com/PZtDUy0DiO— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 23, 2025
6:00 a. m.: Pico y placa para este martes 23 de diciembre
Así rige la restricción de pico y placa para esta jornada.
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 23, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy viernes día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/hOd85kUZpz
6:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad
¡Buenos días! 🌞 Recuerda que cada pequeño acto de civismo hace una gran diferencia. ¡Feliz día!❤️ pic.twitter.com/wBuAV7BdMz— TransMilenio (@TransMilenio) December 23, 2025