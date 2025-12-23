Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: así están las principales vías de la ciudad

Conozca las novedades en movilidad para Bogotá durante esta jornada; cierres, bloqueos, accidentes y cómo opera TransMilenio.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de diciembre de 2025, 11:39 a. m.
Hasta el momento las autoridades no reportan novedades importantes en las vías de Bogotá.
Hasta el momento las autoridades no reportan novedades importantes en las vías de Bogotá. Foto: CATALINA OLAYA

La movilidad en Bogotá es un tema crucial para los capitalinos y para quienes desde las primeras horas de la madrugada ingresan a la ciudad.

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Conocer el estado de las vías, los puntos donde se presenta más congestión, las novedades en los diferentes tramos viales y si se presentan accidentes o bloqueos, ayuda a planear las rutas y los recorridos dentro de la capital.

7:14 a. m. Camión varado en Fontibón

7:00 a. m.: Volcamiento en Rafael Uribe Uribe

Un automóvil se volcó en la Calle 37 sur con carrera 21.

6:37 a. m.: Carro volcado dificulta salida por la Calle 80

6:10 a. m.: Varado en la localidad de Fontibón

6:00 a. m.: Pico y placa para este martes 23 de diciembre

Así rige la restricción de pico y placa para esta jornada.

Vehículos

BYD vuelve a sorprender: esta es la nueva forma como permitirá la recarga de sus carros eléctricos; dueños podrían ganar dinero

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Vehículos

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Vehículos

La alarmante reacción de los autos autónomos durante el apagón en San Francisco; Tesla sacó ventaja de la emergencia

Vehículos

Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

Vehículos

¿Qué pasa si le ponen comparendo o le inmovilizan moto o carro en la última semana de 2025? Así puede evitar pasar año nuevo a pie

Vehículos

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

Confidenciales

Cámara le da luz verde a proyecto para reducir la revictimización en mujeres víctimas de violencias basadas en género

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 22 de diciembre: así estuvo el tráfico

Vehículos

¿Habrá pico y placa regional este fin de semana en Bogotá? Estas son las medidas activadas dentro del Plan Éxodo para fin de año

6:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad

Mas de Vehículos

Es importante tener en cuenta las fechas de pago del impuesto de vehículo en las diferentes ciudades del país.

Movilidad en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: así están las principales vías de la ciudad

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.

BYD vuelve a sorprender: esta es la nueva forma como permitirá la recarga de sus carros eléctricos; dueños podrían ganar dinero

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali este martes, 23 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Incremento del diésel

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Los carros autónomos contribuyeron al caos vivido durante el apagón en San Francisco, Estados Unidos.

La alarmante reacción de los autos autónomos durante el apagón en San Francisco; Tesla sacó ventaja de la emergencia

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

La buena noticia cobija a los conductores que buscan tiempo para poder retirar sus vehículos e los patios.

¿Qué pasa si le ponen comparendo o le inmovilizan moto o carro en la última semana de 2025? Así puede evitar pasar año nuevo a pie

Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos.

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

Plan retornó y plan salida de noche

Movilidad en Bogotá para este lunes, 22 de diciembre: así estuvo el tráfico

Llevar el 'kit de carreteras' completo es una de las exigencias que están revisando los agentes de tránsito.

No se deje multar por desprevenido: conozca cada cuánto debe cambiar el extintor del carro y a reconocer si está dañado

Noticias Destacadas