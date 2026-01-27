Movilidad en Bogotá para este martes, 27 de enero: monumental trancón en ingreso a la ciudad por la calle 13

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura dificultan, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.

Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y los bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.

8:20 Trancón por bloqueo de transportadores por la calle 13

Conductores atravesaron sus vehículos para protestar por el robo de una buseta en las últimas horas. Generan bloqueo que provoca fuerte trancón en el ingreso a Bogotá por la calle 13.

7:20 a. m.: Caída de árbol complica movilidad en Engativá

7:07 a. m.: Camión varado en Kennedy

6:46 a. m.: Choque entre motocicleta y vehículo particular en Bosa

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para el 27 de enero

Este martes no podrán circular placas terminadas en 6-7-8-9-0.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

4:00 a. m.: TransMilenio comienza operaciones