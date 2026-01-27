Movilidad en Bogotá para este martes, 27 de enero: monumental trancón en ingreso a la ciudad por la calle 13

La movilidad en Bogotá es uno de los temas más complicados. La alta congestión, los numerosos frentes de obra y la falta de infraestructura dificultan, a diario, la circulación por las principales vías de la capital.
Debido a esto, es clave estar atentos a la información que suministran las autoridades sobre el estado de las vías, los accidentes, las movilizaciones y los bloqueos que complican aún más la situación dentro de la ciudad.
8:20 Trancón por bloqueo de transportadores por la calle 13
Conductores atravesaron sus vehículos para protestar por el robo de una buseta en las últimas horas. Generan bloqueo que provoca fuerte trancón en el ingreso a Bogotá por la calle 13.
Conductores de Expreso la Sabana mantienen bloqueado el ingreso a Bogotá por la calle 13. La manifestación se da luego de que uno de sus compañeros fuera víctima de la inseguridad en la mañana de este martes 27 de enero. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WJq9588C34— Revista Semana (@RevistaSemana) January 27, 2026
7:20 a. m.: Caída de árbol complica movilidad en Engativá
[07:16 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta novedad vial en la localidad de Engativá, por la caída de un árbol sobre un tractocamión en la Calle 64 bis con Av. Cali. 🚒 @BomberosBogota en el punto realizan el tronzado del árbol, para liberar el corredor. pic.twitter.com/YHqL7y72cG— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026
7:07 a. m.: Camión varado en Kennedy
[07:07 a.m.].#GestiónDelTráfico |Se presenta novedad vial en la localidad de Kennedy, por bus varado en la Av. Boyacá con calle 40 sur, sentido norte-sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026
6:46 a. m.: Choque entre motocicleta y vehículo particular en Bosa
[06:46 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Bosa, entre automóvil y motociclista en la autopista Sur con calle 65C, sentido oriente-occidente. Ambulancia en el lugar. @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/hdJq2LXRLS— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para el 27 de enero
Este martes no podrán circular placas terminadas en 6-7-8-9-0.
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Seguirá funcionando de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/EJKZKNeiBf
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
#FelizMartes | #GerenciaEnVía te informa la restricción de circulación para taxis en Bogotá, hoy la medida aplica para vehículos con placas terminadas en número 1⃣ y 2⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/xICaxAfAQy
4:00 a. m.: TransMilenio comienza operaciones
