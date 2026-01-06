Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: así operan las vías en la capital

Entérese de cómo está el tráfico en la ciudad y los principales eventos que puedan afectar la movilidad en Bogotá.

Camilo Eduardo Castro Cetina

6 de enero de 2026, 11:49 a. m.
Bogotá es una de la ciudades más congestionadas del mundo.
Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la falta de infraestructura y los numerosos frentes de obra que incluyen las correspondientes a la primera línea del metro.

Los 20 carros más vendidos en Colombia durante 2025: estos fueron los preferidos a la hora de estrenar

Entérese aquí de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:48 a. m.: Bus varado en la Avenida El Dorado

A la altura de la carrera 69F se presenta un camión varado. Grúa en camino.

8:40 a. m.: Camión varado en Ciudad Bolívar

La novedad se presenta en la Avenida Boyacá con calle 59 sur, en sentido sur-norte.

6:40 a. m.: Bus varado en Puente Aranda

Complicaciones de tránsito en la NQS con call 25.por un bus varado.

6:00 a. m.: Pico y placa 7 de enero

No pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, o 5.

5:30 a. m.: Accidente en Ciudad Bolívar

Afectación por choque entre un camión y un automóvil.

