Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: así operan las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la falta de infraestructura y los numerosos frentes de obra que incluyen las correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese aquí de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
8:48 a. m.: Bus varado en la Avenida El Dorado
A la altura de la carrera 69F se presenta un camión varado. Grúa en camino.
[08:48 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Engativá, por bus varado en la Av. El Dorado con carrera 69F, sentido oriente-occidente. Recurso de grúa en desplazamiento.
8:40 a. m.: Camión varado en Ciudad Bolívar
La novedad se presenta en la Avenida Boyacá con calle 59 sur, en sentido sur-norte.
[08:38 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Ciudad Bolívar, por tractocamión varado en la Av. Boyacá calle 59 sur, sentido sur-norte. Asistencia mecánica en desplazamiento.
6:40 a. m.: Bus varado en Puente Aranda
Complicaciones de tránsito en la NQS con call 25.por un bus varado.
[06:40 a.m.] #MovilidadAhora |Se presenta novedad vial en la localidad de Puente Aranda, por bus varado en la NQS con calle 25, sentido sur-norte. Unidades de @TransitoBta y grúa asignadas. Grupo Guía realiza gestión de tráfico en el punto.
6:00 a. m.: Pico y placa 7 de enero
No pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, o 5.
⚠️Importante
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:30 a. m.: Accidente en Ciudad Bolívar
Afectación por choque entre un camión y un automóvil.
[05:25 a.m.] #MovilidadAhora |Siniestro vial en la localidad de Ciudad Bolívar, entre tractocamión y automóvil en la autopista Sur con carrera 76, sentido occidente -oriente. Se genera afectación de un carril de la calzada.