Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: así operan las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la falta de infraestructura y los numerosos frentes de obra que incluyen las correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese aquí de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:48 a. m.: Bus varado en la Avenida El Dorado

A la altura de la carrera 69F se presenta un camión varado. Grúa en camino.

8:40 a. m.: Camión varado en Ciudad Bolívar

La novedad se presenta en la Avenida Boyacá con calle 59 sur, en sentido sur-norte.

6:40 a. m.: Bus varado en Puente Aranda

Complicaciones de tránsito en la NQS con call 25.por un bus varado.

6:00 a. m.: Pico y placa 7 de enero

No pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, o 5.

5:30 a. m.: Accidente en Ciudad Bolívar

Afectación por choque entre un camión y un automóvil.