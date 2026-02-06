Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de febrero: fuerte trancón en la Av. Ciudad de Cali por motociclista fallecido

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:41: Motociclista muerto tras choque en Kennedy

7:51 a. m.: Choque múltiple en la Avenida El Dorado

7:48 a. m.: Se recupera movilidad en la carrera Novena

6:46 a. m.: Accidente entre camión y motociclista en la Avenida NQS

6:05 a. m.: Ambulancia atiende volcamiento de vehículo en la carrera novena

6:00 a. m. Pico y placa en Bogotá para este viernes, 6 de febrero

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá