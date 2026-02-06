Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de febrero: fuerte trancón en la Av. Ciudad de Cali por motociclista fallecido

El desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

6 de febrero de 2026, 11:18 a. m.
El hecho se presentó en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 12
El hecho se presentó en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 12 Foto: Captura YouTube MO'CYCLE

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

8:41: Motociclista muerto tras choque en Kennedy

7:51 a. m.: Choque múltiple en la Avenida El Dorado

7:48 a. m.: Se recupera movilidad en la carrera Novena

6:46 a. m.: Accidente entre camión y motociclista en la Avenida NQS

6:05 a. m.: Ambulancia atiende volcamiento de vehículo en la carrera novena

6:00 a. m. Pico y placa en Bogotá para este viernes, 6 de febrero

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

Más de Vehículos

Karma Automotive y Factorial anuncian el primer programa de producción de baterías de estado sólido en EE. UU. para vehículos de pasajeros.

Estados Unidos entra en la carrera de producción de baterías de estado sólido y responde a China con carro eléctrico superpoderoso

Las autoridades chinas determinaron que los vehículos no podrán integrar manijas retráctiles a partir de 2027.

Lujo con el que vienen los carros dejará de existir a partir de 2027: accidentes fatales provocaron que la ley lo eliminara

una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.

Canadá cambia de rumbo frente a la venta de los carros eléctricos; sigue el camino de la Unión Europea

Los accidentes en moto son más letales que los que involucran cualquier otro medio de transporte.

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de febrero: fuerte trancón en la Av. Ciudad de Cali por motociclista fallecido

Pico y placa en Cali. Foto por Jorge Orozco - El País

Rota pico y placa en Cali para este viernes, 6 de febrero: estos son los carros con restricción

Volkswagen Tukan hace parte de la estrategia de la marca para Sudamerica.

Volkswagen le puso ‘alas’ a su próximo lanzamiento: presentó Tukan, pick-up diseñada para Sudamérica

Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas.

Carros más seguros: así cambiarán los protocolos en las evaluaciones hechas por Euro NCAP; premiarán tecnología y prevención

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Día sin carro y moto en Bogotá: estos son los tramos de ciclorruta que fueron habilitados para la jornada de este jueves 5 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

Tarifas en aplicaciones de transporte se dispararon en Día sin Carro y sin Moto, ¿de cuánto fue el aumento?

Noticias Destacadas