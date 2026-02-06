Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de febrero: fuerte trancón en la Av. Ciudad de Cali por motociclista fallecido

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
8:41: Motociclista muerto tras choque en Kennedy
[08:41 a.m.] #GestiónDelTráfico |Unidades de @TransitoBta y criminalística hacen presencia el lugar del siniestro. Se realiza cierre vial en el sector, al momento se registra fuerte congestión vehicular sobre la Av. Cali. ⛔ https://t.co/K1zSs0juu2 pic.twitter.com/jbAEG0Xk7E— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 6, 2026
7:51 a. m.: Choque múltiple en la Avenida El Dorado
[07:51 a.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Engativá, entre bus articulado, automóvil y motociclista en la Av. El Dorado con carrera 69D bis, sentido oriente-occidente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 6, 2026
🧑✈️ Se asigna unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/quIQ6Cl7F7
7:48 a. m.: Se recupera movilidad en la carrera Novena
#GestiónDelTráfico | El vehículo es retiro de la vía. Se levanta el cierre vial y se recuperan las condiciones de movilidad en la zona.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 6, 2026
¡Conduce con precaución! https://t.co/10ARkIL3jD pic.twitter.com/4kkvNNk0YA
6:46 a. m.: Accidente entre camión y motociclista en la Avenida NQS
[06:46 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Teusaquillo, entre camión y motociclista en la Av. NQS con calle 53B bis, sentido Sur-Norte. Se genera afectación de un carril de la calzada. @TransitoBta y grupo guía en el punto. pic.twitter.com/PVKuJmhyd5— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 6, 2026
6:05 a. m.: Ambulancia atiende volcamiento de vehículo en la carrera novena
[06:02 a.m.] #MovilidadAhora | Unidad de grupo guía hace presencia en el lugar del volcamiento, para realizar maniobras #GestiónDelTráfico.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 6, 2026
🧑✈️ @TransitoBta
y @BomberosBogota atienden la novedad.
❌ Se tiene pérdida de dos carriles de la vía. https://t.co/JtQmvWgRmO pic.twitter.com/JIp5vqrRha
6:00 a. m. Pico y placa en Bogotá para este viernes, 6 de febrero
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 6, 2026
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/GltINGSzZZ
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
🚖#FelizViernes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 9️⃣ y 0️⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 6, 2026
📣Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/mo9GiQ99l1