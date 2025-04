No es solo paisaje: este es el significado de los números y letras en las señales de “PR” que se encuentran en las carreteras

¿Qué significan las señales PR?

No se equivoque: la señal de prohibido parquear tiene otro significado si hay una X sobre ella; esta es la diferencia

Contexto: No se equivoque: la señal de prohibido parquear tiene otro significado si hay una X sobre ella; esta es la diferencia

¿Estas señales implican multas o sanciones?

Al tratarse de señales informativas que solo buscan entregar datos sobre la ruta y destino a los conductores, estás no sugieren cumplir alguna norma o un comportamiento especial sobre la vía, razón por la que no tiene asignada alguna infracción y, por ende, una multa, ya que no corresponde a su naturaleza.