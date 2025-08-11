Suscribirse

Pico y placa en Bogotá este martes, 12 de agosto: así rotará la medida

Conductor que incumpla la medida, se expone a una costosa multa.

Redacción Vehículos
11 de agosto de 2025, 4:04 p. m.
La persona que quiera inscribir su vehículo para aplicar el Pico y Placa Solidario debe ingresar a la página web habitada para ese proceso
Pico y placa en Bogotá | Foto: Alcaldía de Bogotá/Web

Este martes, 12 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:

  • Miércoles 13 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 14 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 15 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 16 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
  • Domingo 17 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
  • Lunes festivo 18 de agosto: Aplica el pico y placa regional
  • Martes 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Miércoles 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Jueves 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Viernes 22 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 23 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
  • Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
  • Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 30 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
  • Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
Así funcionará la medida del pico y placa este viernes.
La medida de pico y placa busca mejorar la movilidad en la capital del país. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el martes, 12 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de agosto:

  • Miércoles 13 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Jueves 14 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-5-6-9-0 
  • Viernes 15 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8  
  • Sábado 16 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3-4-5-6-7-8-9-0
  • Domingo 17 de agosto: No aplica la medida de  pico y placa
  • Lunes festivo 18 de agosto: No aplica la medida de  pico y placa
  • Martes 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Miércoles 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-5-6-9-0 
  • Jueves 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8  
  • Viernes 22 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Sábado 23 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de  pico y placa
  • Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-7-8-9-0
  • Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-5-6-9-0 
  • Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8  
  • Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
  • Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Sábado 30 de agosto:  Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de  pico y placa

