VEHÍCULOS
Pico y placa en Bogotá para este lunes, 11 de agosto: así funcionará la medida en carros particulares
La medida de pico y placa busca mejorar la movilidad en la capital.
Este lunes, 11 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.
Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:
- Martes 12 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 13 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 14 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 15 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 16 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
- Domingo 17 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
- Lunes festivo 18 de agosto: Aplica el pico y placa regional
- Martes 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Miércoles 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Jueves 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Viernes 22 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 23 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
- Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
- Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 30 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
- Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, el lunes, 11 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 1 y 2.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.
El pico y placa para los taxis en lo que resta de agosto:
- Martes 12 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
- Miércoles 13 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
- Jueves 14 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
- Viernes 15 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
- Sábado 16 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Domingo 17 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
- Lunes festivo 18 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
- Martes 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
- Miércoles 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
- Jueves 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
- Viernes 22 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Sábado 23 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
- Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de pico y placa
- Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
- Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
- Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
- Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
- Sábado 30 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
- Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de pico y placa