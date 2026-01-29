Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 30 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

La medida también aplica para el servicio público tipo taxi.

Redacción Vehículos
29 de enero de 2026, 6:52 p. m.
La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.
La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer la restricción de pico y placa para la ciudad de Bogotá durante el viernes 30 de enero de 2026.

La medida aplica para los vehículos particulares entre las 6:00 a. m. y 9:00 p. m., y para los automotores del servicio público tipo taxi será de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Así es la restricción

Vehículos particulares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Taxis: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 30 de enero; revise y evite comparendos

Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore

Desde este jueves comienzan cierres y desvíos por concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: conozca las recomendaciones

Multa de más de un millón de pesos a conductores que insistan en práctica muy común

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

Por falla en los frenos, popular marca de autos llama a revisión a más de 2.500 vehículos

Las razones por las que Tesla tuvo menores beneficios en 2025: la compañía de Elon Musk invirtió en poderoso avance

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

Así pueden ser exentos del pico y placa

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran estar exentos del pico y placa que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

“El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalla la entidad.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en enero

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.

