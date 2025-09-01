Suscribirse

Pico y placa en Cali: así rotará la medida este martes, 2 de septiembre

Habrá operativos de control en varios puntos estratégicos de la ciudad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

1 de septiembre de 2025, 4:18 p. m.
La restricción aplica para todos los vehículos que circulen por la ciudad. | Foto: Foto: Archivo de El País

Cali mantendrá este martes, 2 de septiembre de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este martes no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 5 y 6, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Contexto:
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Contexto:
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Las autoridades en Cali realizan operativos de control par verificar el cumplimiento de la medida. | Foto: Raúl Palacios

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos que están exentos de esta restricción son:

  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Transporte público colectivo e individual
  • Motocicletas
  • Vehículos oficiales
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida

