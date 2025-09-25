Suscribirse

Pico y placa en Cali para este viernes, 26 de septiembre: estos carros no podrán circular

La medida aplica para todos los vehículos particulares que circulen o lleguen a la capital del Valle del Cauca.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

25 de septiembre de 2025, 5:57 p. m.
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La Alcaldía de Cali informó que este viernes, 26 de septiembre de 2025, continúa la aplicación del sistema de pico y placa para vehículos particulares, como parte de las estrategias orientadas a mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la medida está vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Durante este lapso, no podrán circular los vehículos cuyas placas finalicen en 1 y 2 dentro del perímetro urbano de la capital del Valle del Cauca.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Contexto: Tatequieto a policías de tránsito: moteros y conductores aplauden decisión de MinTransporte contra práctica que los agobia
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Contexto: Nuevas cámaras de fotomultas: popular destino tendrá más dispositivos para controlar exceso velocidad y otras infracciones
La medida del pico y placa en Cali tiene una nueva rotación para este viernes 6 de junio de 2025.
Foto: El País

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

