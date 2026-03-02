Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena dio a conocer el pico y placa para la capital de Bolívar para el martes 3 de marzo.

Arrancó el pico y placa en Cartagena para turistas: así funciona

Tal como se viene realizando, los horarios de la medida para el día martes aplican para vehículos particulares de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en todas las vías del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Así es la restricción para el martes 3 de marzo

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Pico y placa Cartagena: vehículos que no se podrán movilizar este 3 de marzo. Foto: A.P.I

No pueden circular los carros particulares cuya placa finalice en: 7 y 8.

La limitación de circulación para toda clase de vehículos de servicio particular en las franjas horarias señaladas y para las placas compartidas regirá en todas las vías del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

También aplicará la restricción nocturna para vehículos tipo motocicleta de cualquier modalidad y cilindraje incluyendo las cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con motor de combustión interna en el horario comprendido entre las 11:00p.m. y 05:00am del día siguiente, durante la vigencia del presente Decreto.

Se exceptuará de la medida de restricción nocturna a los ciudadanos(as) que laboren en empresas y comercios formalmente constituidos, siempre y cuando no estén bajo la restricción de circulación según la rotación adoptada en el artículo 7º del Decreto.

Es importante recordar que se restringe la circulación, como conductores o acompañantes, de menores de 12 años y mujeres en estado de gestaciónen motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con motor de combustión interna.

Movilidad en Cartagena - Las multas por andar en pico y placa ascienden a los $633.200 pesos. Foto: Ruby Villarreal

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito. La Administración Distrital invita a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales y a cumplir la normativa en beneficio del orden y la movilidad de la ciudad.

¿Cuánto vale la multa por andar en pico y placa en Cartagena?

El valor de la multa por infracción C14 (transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas) en Colombia, y partícularmente en la capital de Bolívar, para el año 2026 se estima en aproximadamente $633.200 pesos. Adicionalmente, el vehículo puede quedar inmovilizado y el propietario del vehículo deberá pagar el servicio de grúa y el tiempo de permanencia en los patios.

La administración distrital de La Heroica enfatiza que estas disposiciones deben cumplirse tanto para evitar sanciones del Código Nacional de Tránsito como para contribuir a una movilidad más fluida en una ciudad con alta demanda vehicular.