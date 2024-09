Poderoso carro 4x4 dejará de producirse; fabricante tomó medias y anunció que habrá demora en las entregas

Luego de anunciar la decisión de la compañía, también se fueron conociendo detalles de lo que implicaba esta medida; lo primero, es que la suspensión de la producción de Grenadiers podría extenderse hasta 2025; lo segundo, es que el pickup Ineos Grenadiers Quatermaster también ha mostrado un descenso importante en sus ventas, lo que hace pensar que la situación de los fabricantes no es la mejor.

De igual forma, la clave de esta decisión está en el incumplimiento de uno de sus proveedores, el cual no pudo cumplir con los tiempos estimados de entrega de alguna de las piezas que Ineos le encargó para el ensamble del Grenadiers, lo cual demuestra que no se trata de cualquier parte, pues debido a este contratiempo la producción de 4X4 tuco que ser suspendida.

Por ahora no es claro de qué parte del vehículo se habla, ni de cuál sería el proveedor que no pudo cumplir el compromiso; sin embargo, medios especializados en Europa apuntan que podría tratarse de las sillas del carro, cuya producción estaba a cargo de Recaro, firma alemana que no tuvo más remedio que declarase en bancarrota hace unos meses, alterando su cronograma de entregas.