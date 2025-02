Dejan en evidencia a Egan Bernal tras fractura de clavícula: foto lo pilló y causó sorpresa

Pero eso no fue todo. Jf Ottonello subió otra fotografía de Bernal, también por medio de X y el mismo 23 de febrero, junto a la descripción: “Egan Bernal entrenando en la Grande Corniche justo antes del paso de los corredores del Tour des Alpes-Maritimes, 6 días después de su fractura de clavícula durante la Clásica Jaén”.

“La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentí muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga”, declaró Egan Bernal el día de su caída.