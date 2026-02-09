Presidente de Toyota vuelve a cargar contra los carros eléctricos mientras defiende a los híbridos

La industria automotriz mantiene una dura puja entre quienes siguen apostando por carros con motores a combustión mucho más eficientes y quienes le han apostado a nuevas tecnologías.

La firma japonesa sigue apostándole a la hibridación, sin dejar de lado su oferta de eléctricos. Foto: Getty Images

Ahora bien, dentro de esta última variante, también parece haber división entre los fabricantes que defienden los vehículos 100 % eléctricos y los que se han centrado en el desarrollo de opciones híbridas, de las cuales Toyota, el mayor fabricante del mundo, sigue siendo un abanderado.

Esto lo ha dejado claro el propio presidente de la compañía, Akio Toyoda, a quien no le tiembla la voz a la hora de defender la postura de la compañía, señalando que, incluso, los vehículos 100 % eléctricos contaminan más que los híbridos, posición que no deja de generar polémica dentro de la propia industria.

Justamente, las declaraciones del alto ejecutivo japonés entregaron varias declaraciones, recogidas por Automotive News, en las que apuntaba hacia la carga ambiental que representan los vehículos eléctricos frente a la de los autos híbridos.

“9 millones de coches eléctricos puros generarían las mismas emisiones que 27 millones de vehículos híbridos”, fueron las palabras de Toyoda, las cuales avivaron el debate sobre qué tecnología resulta ser más conveniente para el medioambiente.

Para el presidente de Toyota, las opciones eléctricas no suelen ser las más amigables con el ambiente; además, recalcó que esto puede empeorar justamente en las naciones donde las redes de cargas son deficientes y en los que la electricidad depende, en su mayoría, de centrales térmicas, como ocurre en Japón, país de donde es la firma.

El Toyota Corolla es el carro más vendido en la historia de la humanidad. Foto: Getty Images / Sjoerd van der Wa

Al respecto, Toyoda indicó que si la compañía hubiese fabricado 9 millones de vehículos eléctricos en su país, el impacto ambiental se hubiese multiplicado, pues las emisiones totales de carbono no habrían disminuido, sino que, por el contrario, se hubiesen disparado.

Los analistas señalaban la importancia de la cifra pronunciada por el propio Toyoda: 27 millones de vehículos híbridos; esta hace referencia al total de Prius que la firma ha vendido desde su lanzamiento, modelo que marcó un nuevo hito en la industria y que abrió la puerta a Toyota en el camino de la electrificación.

Si bien el ejecutivo siempre ha apostado por esta variante, no sataniza la electrificación, pero insiste en que, en el momento actual que vive el mundo, no se puede apostar de lleno por motores 100 % electrificados, algo que calificó como un error estratégico.

El medio citado también señala que estas declaraciones hay que entrar a analizarlas con mucho detalle y pone sobre la mesa qué tanto contamina un carro eléctrico durante su producción frente a los procesos para fabricar autos con motores híbridos.

Los expertos han coincidido en señalar que las emisiones durante el proceso de fabricación de las baterías para un auto eléctrico pueden ser superiores a las que se producen cuando se ensambla un carro con motores térmicos o híbridos.

Pese a esto, algunos estudios han señalado que este fenómeno es compensado durante la vida útil del carro eléctrico, pues no requiere de gasolina para operar y dura mucho más en el tiempo, algo que es favorable para el medioambiente.

El presidente de Toyota, sin embargo, habla de los efectos en el corto y mediano plazo, y deja a un lado lo que podría verse reflejado más adelante, algo que va de la mano con la estrategia de la compañía japonesa.

Otro de los argumentos de Toyoda está relacionado con la generación de empleo; el japonés indica que si se sigue avanzando a esta velocidad con la transición hacia modelos 100 % eléctricos, millones de puestos de trabajo podrían estar en riesgo.

Toyota cree que el mercado de los carros eléctricos no superará el 30 % de participación del mercado global. Foto: 123RF

Toyoda hace referencia a la cadena de suministro de la industria automotriz, pues los fabricantes de motores y proveedores de autopartes podrían ir desapareciendo paulatinamente con la llegada de la electrificación.

En este sentido, Toyota revalida su estrategia global, la cual se ha potencializado gracias a la diversificación de su portafolio, donde es fácil encontrar modelos de diferentes tecnologías que se acomodan a las condiciones particulares de cada mercado.

Para finalizar, cabe señalar que en el pasado el propio Toyoda ha señalado que la cuota de carros eléctricos no superará el 30 % a nivel mundial, lo cual deja abierta una gran ventana para que los modelos a gasolina sigan ofreciendo motores mucho más eficientes y compitan con las versiones híbridas que hay en los concesionarios.