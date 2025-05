Qué tan confiable es lavar un carro en los llamados ‘remolinos’: ventajas y desventajas de esta popular costumbre

Lavar el auto es una parte esencial del mantenimiento preventivo, no solo por estética, sino también para prolongar la vida útil de la pintura y protegerlo de la corrosión.

¿Qué es un remolino o rodillo?

Este tipo de lavado es popular por su rapidez (el proceso suele tardar entre 5 y 10 minutos), su bajo costo en comparación con el lavado manual, y la conveniencia de no tener que bajarse del auto. Sin embargo, no está exento de polémica.

El dilema: rapidez vs. daño potencial

Los rodillos, especialmente si no se limpian frecuentemente, pueden acumular residuos como arena, polvo y restos de suciedad de otros vehículos. Al girar a alta velocidad, estos residuos actúan como una lija fina, provocando las conocidas “marcas en espiral” o swirl marks .

Algunos de estos lugares emplean rodillos con diferentes materiales; si no son aseados de forma correcta, pueden afectar la pintura del carro. | Foto: Getty Images

Según un estudio de Consumer Reports, estos remolinos automáticos tienden a ser más agresivos que los lavados a mano cuando se trata de la integridad del acabado del vehículo. El riesgo se incrementa si el sistema no cuenta con un buen mantenimiento o si los rodillos están deteriorados.

Además, Autoblog y The Drive, dos medios especializados en automóviles, advierten que incluso los rodillos de espuma suave pueden causar daño si no se lavan con frecuencia o si el sistema automatizado no regula adecuadamente la presión de contacto.