Seat tomó sorpresiva decisión sobre el futuro de Cupra: enumeró los factores que provocaron un “entorno desafiante”

El vicepresidente ejecutivo de ventas, marketing y postventa, Sven Schuwirth, ha asegurado que no se cancela la llegada al mercado estadounidense, “solo” se pospone.

Seat indicó que no se cancela la llegada de Cupra al mercado estadounidense, “solo” se pospone. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cómo le fue en ventas a Seat?

El vicepresidente ejecutivo de Finanzas e IT de Seat, Patrick Andreas Mayer, ha explicado que a pesar del impacto en el primer semestre, la empresa sigue enfocada en la “estrategia a largo plazo, basada en la electrificación, transformación y el crecimiento de Cupra”.

Mejora en el segundo trimestre