Telegram logró importante cifra que la pone en puesto de privilegio: la privacidad, uno de sus mejores atributos

Desde su lanzamiento, en 2013, este servicio de comunicación no ha dejado de expandirse hasta convertirse en una de las redes sociales más populares, gracias a funciones como un protocolo propio de cifrado de extremo a extremo o la capacidad de enviar mensajes, vídeos y archivos de cualquier tipo (doc, zip, mp3, etc.)

También desde sus comienzos, el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, ha defendido el derecho a la privacidad de los usuarios en la plataforma, que no ha contado con los criterios de moderación que sí aplica su principal competidora, WhatsApp.

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería más usadas del planeta. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) | Foto: AFP

Por el momento, no ha podido superar en número de usuarios a la aplicación desarrollada con Meta, aunque su crecimiento se ha mantenido en los últimos años. Si en junio de 2022 registraba más de 700 millones de usuarios al mes -momento en que lanzó el servicio de suscripción Telegram Premium- ahora ha superado los 1.000 millones de usuarios activos al mes.

Permiso al fundador de Telegram para salir de Francia

“Como puede que hayan escuchado, he vuelto a Dubái tras pasar varios meses en Francia debido a una investigación relacionada con la actividad de criminales en Telegram. El proceso está en marcha, pero es genial estar en casa”, dijo en un mensaje en su cuenta en Telegram, donde dio las gracias a los jueces encargados de la investigación por permitirle abandonar el país mientras continúan las pesquisas.