Suscribirse

Vehículos

Venta de carros en América Latina: Colombia en el top 5, pero muy lejos de escalar a la siguiente posición

Las cifras publicadas por Aconauto muestras que Colombia es el país que más crece por detrás de Venezuela y Argentina.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

24 de septiembre de 2025, 6:53 p. m.
Venta de carros
El sector automotor alcanzó las 21.285 unidades registradas. | Foto: Corbis via Getty Images

En agosto del 2025 el mercado automotor regional reportó un crecimiento del 1,0% en sus ventas, al compararlo con el mismo periodo del 2024.

Venezuela y Argentina fueron los países que más crecieron con, 85,7 % y 31,7 %, mientras que, Costa Rica y Brasil fueron los países que más decrecieron con, 19,0 % y 5,1 %, respectivamente.

En el segmento de vehículos livianos (pasajeros para Venezuela), Costa Rica, Guatemala y Brasil fueron los países que reportaron mayores caídas interanuales en agosto de 2025 (23,3 %, 6,0 % y 3,9 % respectivamente).

Contexto: Tatequieto a policías de tránsito: moteros y conductores aplauden decisión de MinTransporte contra práctica que los agobia
La vida útil de un auto depende de varios factores.
La venta de carros en el continente sigue creciendo. | Foto: Getty Images/Westend61

Por el contrario, Venezuela, Argentina y Perú fueron los países que tuvieron mayores incrementos en sus ventas interanuales del 109,1 %, 32,2 % y 26,7 % respectivamente, al compararlos con el mismo mes del 2024.

Para el caso del segmento de vehículos pesados (comerciales para Venezuela), Colombia, Venezuela y Perú presentaron incrementos en sus ventas en agosto de 2025 (75,0 %, 47,0 % y 37,0 %, respectivamente).

En este campo, México, Brasil y Chile fueron los países que registraron caídas del 37,9 %, 23,7 % y 16,0 % en sus ventas de vehículos pesados.

La venta de carros en América latina reportó un crecimiento del 1 %.
La venta de carros en América latina reportó un crecimiento del 1 %. | Foto: Aconauto

¿Cómo se comportó el mercado local en agosto?

Según las cifras entregas por la Andi y Fenalco, agosto fue un mes positivo para el sector automotor en Colombia, únicamente superado por julio de este mismo año, lo que lo ubica como el segundo mejor periodo en lo que va del año para la venta de vehículos nuevos.

Contexto: Carros que aguantan el ‘uso y el abuso’, según mecánicos: estos modelos, que se venden en Colombia, son los que ellos recomiendan
Las ventas de carros nuevos cayeron 43,7 por ciento en julio, y aunque la razón principal de la contracción no es el incremento en los costos de mover un vehículo, es algo que suma.
La venta de carros en Colombia creció en agosto, frente al mismo periodo del año anterior. | Foto: guillermo torres-semana

En agosto, el sector automotor alcanzó las 21.285 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 29% frente al mismo mes del 2024.

Así mismo, durante este mes, el registro de vehículos eléctricos creció en un 148 % con 1.647 unidades registradas respecto a agosto del 2024.

En cuanto al comportamiento de la venta de carros híbridos en Colombia, en agosto el registro de vehículos con este tipo de tecnología aumentó un 66 % con 6.066 unidades registradas respecto al mismo periodo del año anterior.

Cabe señalar que los segmentos que presentaron un crecimiento destacado fueron los comerciales de carga con un incremento del 93 %, seguidos por las camionetas y los vehículos tipo SUV con incrementos del 61,6 % y 30 % en comparación con agosto del año anterior.

En agosto de 2025, las ciudades con mayor crecimiento en ventas de vehículos fueron Manizales con un aumento del 154 %, seguida por Villavicencio con un 68 % y Madrid, con un 57 %. También se destacaron Funza y Montería con crecimientos del 56% y 53%, respectivamente.

Contexto: Luto en la industria automotriz: murió el diseñador de uno de los carros más queridos en Colombia y en el mundo

En cuanto a marcas, los cinco fabricantes con mayor número de matrículas en el mes de agosto fueron: Toyota, Renault, Kia, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 11,8 %, 11,4 %, 11,1 %, 10,0 % y 8,6 %, representando el 53 % del total de vehículos matriculados en el octavo mes del año.

Por último, en lo corrido del año, el mayor número de matrículas fueron para Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,1 %, 13,0 %, 11,3 %, 9,0 % y 8,4 % representando el 55 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

2. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

3. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

4. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

5. Isabella Ladera reapareció en redes sociales y dejó un sorprendente mensaje: “Lo que te atraviesa, te transforma”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CarrosMotorVenta de carros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.