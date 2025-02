Volkswagen, MBW y Mercedes-Benz, en vilo por aumento de aranceles anunciado por Trump: los alemanes creen que es una “provocación”

“Conflicto comercial global”

“Aún no se ha aclarado el alcance de los productos sujetos a derechos de aduana. Seguiremos vigilando y apoyando a las industrias taiwanesas”, reaccionó en un comunicado el Ministerio de Economía de la isla, bajo fuerte presión militar china.

Europa rechaza la medida

Si bien los fabricantes europeos producen sus carros en EE.UU., un alto porcentaje de los pedidos sigue siendo importado desde el viejo continente. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero aunque “toma nota de lo que se ha hecho”, el presidente estadounidense considera que “la UE ha sido muy injusta” con Estados Unidos. “Tenemos un déficit comercial de 350 mil millones de dólares, no compran nuestros automóviles, no compran nuestros productos agrícolas, no compran casi nada, tenemos que rectificar eso”, se quejó.