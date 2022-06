Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 17 al 19 de junio

Guiada con la lectura de las cartas del tarot, Mhoni Vidente aborda temáticas vinculadas a la salud, la economía, el trabajo o el amor para los 12 signos del zodiaco. Sin embargo, cabe precisar que estas dependen de la fecha de nacimiento y lo que los astros y energías muestran.

Signos zodiacales astrológicos dentro del círculo del horóscopo. Astrología, conocimiento de las estrellas en el cielo sobre la vía láctea y la luna. El poder del concepto del universo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries

Habrá una buena racha de trabajo, además, se pondrá al día con los créditos pendientes. De acuerdo con el horóscopo, los nacidos bajo este signo están activos y se moverán de un lado a otro. Sin embargo, Mhoni Vidente les aconseja no confiar tanto en los demás, puesto que las traiciones podrían estar más cerca de lo que se cree. En la salud, hay que evitar los nervios y la ansiedad. En el amor, una expareja volverá para pedir un favor.

Tauro

Hay que ponerse al día en cuestiones de trabajo o escuela. Los astros designan que Tauro estará durante el fin de semana extrañando aquello que no tiene en sus manos, esto debido al fuerte carácter que tiene. Asimismo, se recomienda evitar los impulsos, dormir mejor, no tomar tanto alcohol y mitigar cualquier problema.

Géminis

La astrología señala que Géminis está en su época de vacaciones y eso significa que se encuentra en un proceso de renovación de energías. Durante estos días, las personas con este signo sentirán su fortaleza, podrán conocer nuevos rostros y el amor brillará. Respecto a la salud, es necesario suprimir los vicios y el alcohol. En el amor, hay que cerrar las relaciones pasadas de manera definitiva. Se le recomienda no manejar.

Cáncer

La economía le sonríe a este signo del zodiaco debido a que es su mes. De acuerdo con la cubana, este fin de semana es decisivo para que Cáncer cambie su actitud y aprenda a confiar en el amor. Conjuntamente, habrá propuestas de fiestas y trabajo. En el área de la salud, la vidente aconseja seguir una dieta saludable y practicar ejercicio.

Leo

Este fin de semana es ideal para despojarse de toda la tensión laboral. Conjuntamente, el horóscopo dice que tendrá un momento para despojarse de los resentimientos; además, se le recomienda caminar en espacios naturales. Pagará los pendientes y seguirá conociendo personas afines, pero sin ningún compromiso. Por otro lado, arreglará asuntos de estudios y estará atento a las personas hipócritas.

Virgo

Mhoni Vidente dice que durante estos días este signo pensará en su futuro y cómo mejorarlo día tras día. En adición, busca la estabilidad económica, por lo que realizará un cuadro de gastos. En el amor, llegará una persona con nuevas propuestas. La astrología consigna que debe descansar, evitar la tensión y seguir siendo el pilar fundamental de la familia.

Libra

Será un fin de semana de recuerdos amorosos en los que entenderá que esa persona se alejó y así debía ser. En lo económico, pagará tarjetas y deudas. En la salud, la vidente dice que tendrá problemas del estómago, así que debe tener mucho cuidado con lo que consume. A Libra le gusta la estabilidad amorosa, pero lo mejor es esperar a que llegue la persona ideal y no estar buscándola desenfrenadamente.

Escorpio

Los astros deparan fiesta y diversión por montones, así que no debe descuidar el trabajo o tendrá graves consecuencias. Antes de gastar, se le recomienda ahorrar para que no haya complicaciones en las finanzas personales y pagos pendientes. Un amor del pasado llegará para un encuentro sexual, lo mejor es no tomarlo en serio.

Sagitario

El horóscopo consigna que es el momento de tomar decisiones relacionadas con el trabajo, también habrá un ascenso laboral. En asuntos del corazón, llega un amor fuerte que le hará cuestionar sobre el tema de la monogamia. Mhoni Vidente le aconseja no permanecer tanto tiempo en la calle en horarios nocturnos. Es necesario dejar de ser tan soberbio.

Capricornio

Sentirá que el éxito está por todas partes, por lo que debe conseguirlo a como dé lugar. Capricornio se encuentra en una etapa en la que se está enfocando en vivir experiencias y aprender de ellas, sin embargo, los celos y la posesión se están tomando el poder de algunas situaciones. Tendrá un cambio de look, tomará un nuevo curso y la suerte estará muy cerca.

Acuario

Este fin de semana lo aprovechará para hacer deporte y ejercitar el cuerpo, pero también la mente. La astróloga cubana vislumbra que los nacidos en Acuario no pueden seguir pensando en esa persona, puesto que pronto conocerán a un mejor nuevo ser. En la economía, pensará en adquirir un préstamo para comprar casa.

Piscis

Recibirá una nueva propuesta laboral que podrá analizar con calma para tomar la decisión más adecuada. Por otro lado, Piscis está concentrado en renovar sus energías, pero, para ello, deberá aceptar que es un buen amigo y si tiene planeado comenzar con un negocio o vivir en otro país podrá hacerlo realidad. Llegará un amor del pasado para hablar, pero este solo le quitará el tiempo. En el área saludable, la alimentación es importante para sentir mejoras en el organismo.