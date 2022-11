Horóscopo: los signos zodiacales que odian la Navidad y el Año Nuevo

El 2022 está a pocas semanas de terminar y, por ello, en la astrología se dice que al ser diciembre el último mes, hay que prestarle atención a los signos del zodiaco que conforman el horóscopo. En total son 12 signos y cada uno tiene un elemento natural, según la fecha de nacimiento.

De acuerdo con Cosmopolitan, en el último mes del año las personas buscan llenarse de suerte para que las festividades de la Navidad y el Año Nuevo se den de la mejor manera posible. De hecho, la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dice que las energías son más potentes durante diciembre, y hay que saber manejarlas para evitar percances.

Por su parte, El Español señala que el trío de signos conformado por Cáncer, Tauro y Capricornio, son los que mayor prosperidad obtendrán en 2023, pues los astros indican que su economía será estable y aprenderán a confiar en sí mismos, además, dejarán a un lado a todas las personas que les causa daño.

Sin embargo, así como hay energías buenas para recibir diciembre, no se puede dejar de lado que también existen personas que no disfrutan que el año se acabe. Incluso, puede pasar que no toleren las celebraciones especiales hasta el punto de “odiarlas”.

Respecto a estos sujetos, en el horóscopo hay signos del zodiaco que, de acuerdo con sus características, no van del todo con las festividades navideñas y mucho menos de Año Nuevo. Sin embargo, antes de dar a conocerlos, es necesario decir que la astrología es una rama de estudio que se centra en analizar los movimientos de los astros, por lo que sus interpretaciones depende de las creencias, gustos o afinidades de cada persona.

Joven leyendo un libro de astrología. Concepto de lectura de astrología y horóscopo. Getty Images. - Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta datos recopilados del portal Noticias ya y el astrólogo Carlo Aguilar, hay cuatro signos del zodiaco que son “los más negativos hacia la Navidad y el Año Nuevo”.

1. Capricornio

Una de las características que tienen las personas nacidas bajo este signo es que lo material tiene un valor importante en sus vidas, por lo que para Navidad no miden sus gastos y eso les genera estrés. Los conocedores del tema detallan que a Capricornio le gusta recibir, pero no pensar qué regalar u otorgar a los demás, mucho más cuando es noche buena.

Eso no quiere decir que sean del todo esquivos, solo que les gusta lo costoso y no saben manejar el dinero para las festividades decembrinas.

2. Acuario

Mhoni Vidente dice que este signo tiene una particularidad para terminar cada año y es que quieren hacer todo rápido, así que la paciencia no los ayuda mucho. Por su parte, el citado portal informativo comparte que el amor de Acuario en navidad no es tan expresivo y, en vez de permanecer en casa, prefieren ir de viaje.

3. Virgo

Quienes tienen este signo, son personas ordenadas, meticulosas y buenas administradoras de dinero. Precisamente, al tener dichas características, quieren controlarlo todo. La astróloga cuba destaca que Virgo es amigo de la limpieza, por lo que no le gusta las visitas de la familia y el desorden que puede provocar los niños.

En Navidad, Virgo suele estresarse porque hay muchas personas en todo lado y este signo prefiere la tranquilidad.

4. Géminis

La astrología dice que Sagitario es bipolar y eso lo convierte en un signo que cambia de actitud de manera constante, en especial cuando se trata de la Navidad y el Año Nuevo.

En ese sentido, se les puede desear la feliz Navidad, pero puede pasar que no sientan nada. Es un signo “frío y prefiere estar solo o en pareja”, además, se aburren fácilmente, según el astrólogo Carlo Aguilar.