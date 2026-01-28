4 Patas

Atención, dueños de perros: este documento será obligatorio en 2026 para evitar multas

Desde 2026, un permiso específico será clave para que los dueños de perros eviten sanciones económicas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
28 de enero de 2026, 9:46 p. m.
Atención dueños de perros este documento será obligatorio este 2026 para evitar multas.
Atención dueños de perros este documento será obligatorio este 2026 para evitar multas. Foto: Generada con IA

En Colombia la relación entre las personas y sus animales de compañía dejó de verse como un simple asunto doméstico, desde hace algunos años, los perros son reconocidos legalmente como seres que sienten y además, como parte integral de la familia.

Las normas que regulan la tenencia de perros no solo aplican en el campo, sino también en ciudades, barrios y conjuntos residenciales.

El objetivo de esta medida es garantizar la convivencia y reducir riesgos, especialmente en espacios compartidos, por eso, las autoridades han reforzado el cumplimiento de un permiso es fundamental tener al día.

Perros con reglas especiales y obligaciones claras

La legislación colombiana contempla un grupo de caninos que por su comportamiento o entrenamiento, deben cumplir condiciones específicas cuando transitan por zonas comunes. Se trata de aquellos que han protagonizado episodios de agresión o que han sido preparados para funciones de ataque y defensa.

4 Patas

Mascotas desaparecen en el Parque Nacional: denuncian un presunto secuestro de perros en Bogotá

4 Patas

La historia de Bella, una noble perrita que fue abandonada en un caño y aún sueña con un hogar para pasar sus mejores años

4 Patas

Adopción de gatos en Bogotá: guía completa con horario y requisitos para 2026

4 Patas

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

4 Patas

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

4 Patas

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

4 Patas

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

Consumo inteligente

Precios de libreta militar para 2026: cálculo de cuánto quedaría y cómo saber si está exento

Tecnología

¿Es seguro guardar archivos importantes en una USB? Esto es lo que debe tener en cuenta antes de hacerlo

Tecnología

La función poco conocida de WhatsApp para escanear documentos fácilmente y sin salir del chat

Para estos perros, la norma es clara: deben salir siempre con correa y bozal, sin excepción. Además, sus dueños están obligados a contar con un permiso oficial que respalde su tenencia. Este requisito no es solo un trámite administrativo, sino una medida pensada para prevenir incidentes y proteger tanto a las personas como a otros animales.

Correa, bozal y permiso oficial son requisitos obligatorios para ciertos perros en zonas comunes.
El comportamiento y el tipo de entrenamiento de un canino pueden ubicarlo en una categoría de control especial. Foto: Getty Images

Dentro de esta categoría también se incluyen varias razas que la ley identifica de manera expresa. Entre ellas están el:

  • Pit Bull Terrier
  • Rottweiler
  • Dóberman
  • Fila Brasileiro
  • Mastín Napolitano
  • Staffordshire Terrier
  • Tosa Japonés
  • Perro de Presa Canario
  • Dogo Argentino
  • Bullmastiff

Tener uno de estos ejemplares implica asumir compromisos adicionales frente a la autoridad.

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

El permiso que deberá tener vigente este 2026

El documento que será obligatorio contar y renovar es el permiso para la tenencia de perros de manejo especial, pues para obtenerlo, el propietario debe presentar una póliza de responsabilidad civil que cubra posibles daños a personas, bienes o a otros animales.

El trámite incluye el registro del animal ante la autoridad local correspondiente.
Contar con una póliza y la documentación sanitaria será clave para obtener la autorización. Foto: Getty Images

A esto se suma el carné de vacunación actualizado y un certificado de buen estado de salud del perro, expedido por la Secretaría de Salud correspondiente.

Una vez entregados estos documentos, la autoridad municipal o distrital registra al animal y expide el permiso, el cual no es permanente.

  • Debe renovarse cada año y puede ser solicitado en cualquier momento por la Policía durante un control de rutina.

No tener este respaldo en regla puede salir caro

En caso de incumplimiento, el dueño se expone a un comparendo que conlleva una multa equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2026, esa sanción alcanza los 933.800 pesos, una cifra que muchos prefieren evitar con un trámite oportuno.

Más de 4 Patas

el peligroso modus operandi para robar perros en el centro de Bogotá.

Mascotas desaparecen en el Parque Nacional: denuncian un presunto secuestro de perros en Bogotá

Contar con una póliza y la documentación sanitaria será clave para obtener la autorización.

Atención, dueños de perros: este documento será obligatorio en 2026 para evitar multas

Bella logró estabilizarse y comenzar su proceso de recuperación.

La historia de Bella, una noble perrita que fue abandonada en un caño y aún sueña con un hogar para pasar sus mejores años

Gatitos en una jaula en un refugio de animales.

Adopción de gatos en Bogotá: guía completa con horario y requisitos para 2026

La violencia contra un perro callejero encendió alertas sobre crueldad animal y responsabilidad de menores.

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal habilitó 2.200 turnos para esterilización de animales de compañía en Bogotá.

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

el beneficio gratuito al que pocos saben que pueden acceder con el Sisbén

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

Cuidado de mascotas

El trabajo perfecto para los amantes de los animales sí existe: en Italia lanzan una oferta laboral irresistible

Medellín lanzó una estrategia para visibilizar a los animales mayores que suelen quedar relegados en los procesos de adopción.

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

Noticias Destacadas