Elvis, Paul, Mike y Prince tienen detrás una historia conmovedora. Los cuatro perros fueron rescatados, después de que varias personas advirtieran que llevaban un tiempo deambulando con su mamá por los cerros orientales de Bogotá.

Tras el aviso, la fundación Patitas Campesinas, decidió atender con premura el caso.

Lo primero que lograron fue localizar su guarida, en medio de la montaña, en una maraña de hojas y palos que la madre había juntado para proteger a sus cachorros de la lluvia. La fundación pidió ayuda a trabajadores de la zona que, con machetes y diferentes herramientas, despejaron la zona para poder llevar a los perritos a un lugar seguro.

El rescate fue difícil por las condiciones del terreno, la lluvia y porque la madre no los dejó en un solo sitio. Hicieron uso de cuerdas y escaleras para hacer puente entre los árboles.

Luego de más de tres horas, los cachorros estaban a salvo, pero la mamá huyó del lugar por miedo. Le siguieron los pasos, pero fue imposible dar con su paradero.

Finalmente, los cachorros fueron internados para sus respectivos exámenes y cuidados veterinarios, luego fueron llevados a un hogar de paso que los cuidaría hasta darse en adopción. Lamentablemente, salieron positivos a parvovirosis y tuvieron que ser internados para salvar sus vidas.

Luego de un tiempo y ya a salvo, se trasladaron al refugio en donde cinco de ellos fueron adoptados por familias maravillosas, pero aún quedan cuatro hermanos siguen esperando por una oportunidad.