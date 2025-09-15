Suscribirse

AYUDA

Elvis, Paul, Mike y Prince buscan un hogar: así puede salvar a estos perros rescatados en los Cerros Orientales

Cuatro perritos de pelaje pardo esperan en un hogar de paso a ser adoptados por una familia que les pueda dar un hogar para siempre.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 3:07 p. m.
Cuatro perritos rescatados de los cerros Orientales
Cuatro perritos rescatados de los cerros Orientales | Foto: Jenny Gómez

Elvis, Paul, Mike y Prince tienen detrás una historia conmovedora. Los cuatro perros fueron rescatados, después de que varias personas advirtieran que llevaban un tiempo deambulando con su mamá por los cerros orientales de Bogotá.

Tras el aviso, la fundación Patitas Campesinas, decidió atender con premura el caso.

Lo primero que lograron fue localizar su guarida, en medio de la montaña, en una maraña de hojas y palos que la madre había juntado para proteger a sus cachorros de la lluvia. La fundación pidió ayuda a trabajadores de la zona que, con machetes y diferentes herramientas, despejaron la zona para poder llevar a los perritos a un lugar seguro.

El rescate fue difícil por las condiciones del terreno, la lluvia y porque la madre no los dejó en un solo sitio. Hicieron uso de cuerdas y escaleras para hacer puente entre los árboles.

Perritos recién rescatados
El rescate fue difícil por las condiciones del terreno, la lluvia y porque la madre no los dejó en un solo sitio. | Foto: Jenny Gómez

Luego de más de tres horas, los cachorros estaban a salvo, pero la mamá huyó del lugar por miedo. Le siguieron los pasos, pero fue imposible dar con su paradero.

Finalmente, los cachorros fueron internados para sus respectivos exámenes y cuidados veterinarios, luego fueron llevados a un hogar de paso que los cuidaría hasta darse en adopción. Lamentablemente, salieron positivos a parvovirosis y tuvieron que ser internados para salvar sus vidas.

Perrito rescatado
Los cachorros fueron internados para sus respectivos exámenes y cuidados veterinarios, luego fueron llevados a un hogar de paso que los cuidará hasta darse en adopción. | Foto: Jenny Gómez

Luego de un tiempo y ya a salvo, se trasladaron al refugio en donde cinco de ellos fueron adoptados por familias maravillosas, pero aún quedan cuatro hermanos siguen esperando por una oportunidad.

¿Quiere apoyarlos? En caso de estar interesado en ayudar a estos hermanos, puede escribir a este número 3103221288.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta máxima en Nueva York: posible brote de sarampión en Manhattan pone en riesgo a cientos de personas

2. Ricardo Montaner preocupó por su apariencia física y se rumora enfermedad por peculiar mensaje: “Le he pedido a Dios volverlos a ver”

3. María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

4. Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia cuando Colombia fue descertificada: “Samper no desafió a Estados Unidos, Petro sí”

5. Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PerrosRescate animalAdopciónAdopción de animales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.