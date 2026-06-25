“Hagan con él lo que quieran”: el triste abandono de Yogui, el perrito que hoy busca una segunda oportunidad

La historia de Yogui se ha convertido en una de esas que causan indignación, pero también esperanza. Este perro, que durante años conoció lo que era tener una familia, terminó enfrentándose a una dura realidad cuando las personas que lo cuidaban decidieron abandonarlo.

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Ahora, mientras espera una nueva oportunidad, cientos de personas han conocido su caso y se han sumado al llamado para encontrarle un hogar para siempre.

Según dio a conocer la fundación @_oneoportunitty a través de sus redes sociales, Yogui fue entregado a un refugio luego de que sus antiguos dueños dejaran ver que ya no querían hacerse responsables de él.

Lo que más impactó en este caso fue la frase con la que, al parecer, justificaron su decisión: “Hagan con él lo que quieran”.

Estas palabras causaron rechazo entre quienes trabajan en la protección animal y entre usuarios de redes sociales a los cuales llegó la historia.

A pesar de este difícil momento, las personas que hoy cuidan a Yogui afirman que es un perro noble, cariñoso y con una gran capacidad de relacionarse con las personas.

Lejos de mostrar comportamientos agresivos o problemas de convivencia, el animal se ha destacado por su tranquilidad y por buscar constantemente el amor de las personas.

Yogui, el perrito que fue abandonado con triste mensaje. Foto: Instagram: @_oneoportunitty

El carro de este perrito refleja una realidad enfrentan miles de perros cada año: el abandono por parte de quienes alguna vez prometieron cuidarlos.

Los responsables de su proceso de adopción esperan encontrar una familia que sea comprometida, capaz de brindarle estabilidad y cariño durante el resto de su vida.

La intención es evitar que vuelva a atravesar una experiencia similar y garantizar que pueda disfrutar de una vejez tranquilidad y rodeada de amor.

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Personas de fundaciones y animalistas recuerdan que adoptar implica una responsabilidad de largo plazo. Tener una mascota no significa compartir momentos agradables, sino también asumir compromisos relacionados con su alimentación, salud, bienestar y compañía. Cuando esto se incumple, los animales son los que suelen ser los más afectados.

Mientras llega esa familia ideal, Yogui continúa esperando por las personas que lo amen y lo cuiden hasta el final de sus días. Su historia es un recordatorio de las consecuencias del abandono animal, pero también de la importancia de la adopción responsable.