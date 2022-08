A Mario Hernández le negaron entrada a club de Bogotá y así se desquitó: “Lo miran feo”

Mario Hernández, que es uno de los empresarios más importantes de Colombia, estuvo este fin de semana como invitado en el programa Los informantes y reveló algunos detalles de su vida personal.

El santandereano, de igual manera, decidió contar una lamentable anécdota que le pasó hace algunos años en un exclusivo club de Bogotá y señaló que lo ignoraron porque no tenía nada. Asimismo, indicó que la gente tiende a ser muy interesada.

“Cuando uno no tiene nada, no te tratan. Yo nunca he averiguado quiénes son mis ancestros para ser de la generación del ‘tuvo’. Mi abuelo tuvo, mi papá tuvo. Eso a mí no me interesa. Yo creo que es uno él que tiene que ser auténtico”, manifestó inicialmente.

De acuerdo con el relato de Hernández, él quiso entrar a ese establecimiento luego de que su negocio empezara a prosperar y comenzara a codearse con algunas personas importantes de la capital colombiana, pero no le permitieron la entrada debido a que no lo conocían.

El empresario, además, aprovechó el diálogo con el espacio televisivo para afirmar que ante ese acto de elitismo que sufrió fundó su propio club de golf, al cual puede asistir cualquier ciudadano, no solo los que dicen ser “de sangre azul”.

“Hoy en día me respetan y me miran, y yo ando así de jean. Cuando llego y no saben quién soy, pues lo miran a uno como feo, pero cuando ya saben uno quién es, pues ahí cambia todo el mundo. Interés cuánto valés, decía mamá”, precisó.

Luego, añadió: “Yo no soy grande, yo no soy importante. No tengo grandes títulos, pero me volví una referencia positiva para el país. La gente me admira y me escriben todos los días. No me las puedo dar de rico porque me falta el bachillerato y la universidad”.

Hernández reiteró finalmente en el programa de Caracol Televisión que nunca se ha considerado una persona de estrato alto y que siempre ha luchado por construir un mejor país.

“Arrecho es echa’o pa’lante”

El reconocido empresario colombiano habló hace unos meses en exclusiva con Vicky en Semana y contó varios detalles relacionados a su más reciente libro, titulado Pulga arrecha.

Pese a que en un principio la idea no le llamó la atención, el santandereano manifestó que terminó sacando la obra literaria debido a que la editorial Planeta le insistió bastante para que publicara sus memorias y enseñanzas empresariales, ya que serían de mucha utilidad para las personas que quieren emprender en el país.

“Yo no quería hacer un libro porque me parecía algo egocentrista. No obstante, Planeta me insistió, puesto que sabía que mi historia de vida sirve como ejemplo para las universidades. Entonces, les dije que lo hiciéramos con dos condiciones: sacarlo en inglés y que llegue al cine”, precisó.

Mario Hernández también explicó en el diálogo con este medio por qué escogieron ese título para el libro: “Mi hijo Lorenzo fue el que lo recomendó, pero la directora de Planeta, que es de Venezuela, señaló que la palabra arrecha en ese país significa echado pa’lante y tenía una connotación sexual”.

“Sin embargo, yo le dije que no había ningún problema y que eso no importaba porque yo era bueno para ambas cosas. Le indiqué que nos arriesgáramos y así fue”, concluyó.