Confidenciales “Arrecho es echa’o pa’lante y sexual; yo soy bueno en ambas”: Mario Hernández en SEMANA

Mario Hernández, quien es uno de los empresarios más importantes de Colombia, habló este viernes en exclusiva con Vicky en Semana sobre su más reciente libro, titulado Pulga arrecha.

Pese a que en un principio la idea no le llamó la atención, el santandereano manifestó que terminó sacando la obra literaria debido a que la editorial Planeta le insistió bastante para que publicara sus memorias y enseñanzas empresariales, ya que serían de mucha utilidad para las personas que quieren emprender en el país.

“Yo no quería hacer un libro porque me parecía algo egocentrista. No obstante, Planeta me insistió puesto que sabía que mi historia de vida sirve como ejemplo para las universidades. Entonces, les dije que lo hiciéramos con dos condiciones: sacarlo en inglés y que llegue al cine”, precisó.

El empresario, de igual manera, explicó en el diálogo con este medio por qué escogieron ese título para el libro: “Mi hijo Lorenzo fue el que lo recomendó, pero la directora de Planeta, que es de Venezuela, señaló que la palabra arrecha en ese país significa echado pa’lante y tenía una connotación sexual”.

“Sin embargo, yo le dije que no había ningún problema y que eso no importaba porque yo era bueno para ambas cosas. Le indiqué que nos arriesgáramos y así fue”, agregó.

Mario Hernández también aprovechó la entrevista con Vicky en Semana para revelar cómo ha hecho que su empresa sea rentable en Venezuela, país que atraviesa una profunda crisis económica desde hace varios años.