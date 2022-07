Astrólogo que predijo el triunfo de Petro teme por el futuro de la salud en Colombia

El astrólogo colombiano Daniel Daza tomó mucha popularidad durante la época de las elecciones, ya que pudo acertar los dos candidatos que llegarían a segunda vuelta presidencial y también el nuevo presidente de los colombianos, razón por la que, en los últimos días, muchos de sus seguidores le han estado consultando por el futuro de Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro entre 2022 y 2026.

El diario El Nuevo Día decidió hacerle una entrevista al astrólogo, nacido en el departamento del Tolima, y transmitirle esa pregunta.

De entrada, advirtió que viene un futuro prometedor para Colombia, como hace rato no ocurría.

“Los mejores cuatro años que va a tener Colombia, que hace aproximadamente 16 años no tenía, comienzan a partir de este (2022); porque por primera vez Colombia escoge a un presidente que está en su mejor año, y por ende a Colombia le va a ir muy bien”, dijo Daniel Daza refiriéndose al gobierno de Gustavo Petro.

Y aunque el astrólogo contó que el gobierno se destacará con los temas relacionados con la educación y la tecnología, también advirtió que no todo será perfecto y que el lunar del próximo gobierno sería en materia de salud. Donde aviso que es el único tema que le preocupa para el futuro del país.

“No le va a ir tan bien en temas de salud porque le queda la luna negra en la casa 6, que es la de la salud; quiere decir que ahí su programa se le va a dificultar para llegar a una ejecución y lograr los resultados”, dijo.

La reunión de Petro y Uribe parece que ayudó en la relación entre Fernán Martínez y Juanes

Una de las discordias que se conoce en el mundo del espectáculo es la que protagonizan el cantante Juanes y el representante de artistas Fernán Martínez. Luego de conocerse de primera mano la imagen de la reunión de Gustavo Petro y Álvaro Uribe, Martínez envió un trino que sorprendió a varios de sus seguidores.

“Si las cosas siguen así, Petro me va a reconciliar con Juanes”, publicó en su Twitter oficial Martínez. Acto seguido, el cantante colombiano no dudó en responderle de la mejor manera. “Siempre agradecido, Fer. Aquí estoy”, se lee en la misma red social oficial de Juanes.

La disputa entre Juanes y Fernán Martínez viene de años atrás. El exmánager del colombiano aseguró que su antiguo pupilo era una ‘estafa’ y una persona ‘indeseable’ entre algunos calificativos.

Por su parte, el empresario también afirmó que su relación con el cantante estaba fracturada y que era imposible una reconciliación laboral. Agregó que no volvería a trabajar con él. “No puede existir y no existe ninguna posibilidad remota de que uno vuelva a caer en semejante trampa. Es un personaje que no quiero ni encontrármelo. Para hablar de Juanes hay que tener en frente un brujo, un abogado, un toxicólogo, un juez, la Policía”, dijo por esos años a medios de comunicación.

Entre tanto, Juanes fue diplomático en la respuesta que dio en su momento al programa latino que se emite en Estados Unidos: “Yo quiero quedarme con el recuerdo de los años que trabajamos juntos y tanto mi familia como yo le mandamos bendiciones”, afirmó en aquella ocasión el intérprete de la Camisa negra.