Creador de ‘Matarife’ quedó desempleado y Marbelle no lo olvida: “Le mandamos 800 barras”

El pasado 7 de agosto se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá la posesión presidencial de Gustavo Petro, quien se convirtió oficialmente en el primer jefe de Estado de izquierda en la historia de Colombia.

Tras dos meses de la llegada del cordobés a la Casa de Nariño, el creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza, reapareció la semana pasada en las redes sociales y señaló que se encontraba actualmente sin empleo.

El guionista, que nunca ha ocultado su cercanía con las posturas de Petro, admitió que el periodismo no daba para vivir y que actualmente tampoco podía ejercer como abogado. Además, manifestó que tuvo que salir de Colombia.

“Quizás es que soy un inútil. No sirvo para nada más que para luchar por mi país. Aquí no puedo litigar y el periodismo no me da para vivir. No me veo de actor ni metido entre las luces de la farándula. Después de la elección me quedé desempleado”, precisó inicialmente.

Tras estas declaraciones, el productor de la polémica serie recibió cientos de comentarios en Twitter con respecto a su situación laboral. Unas de las primeras personas en pronunciarse fue Marbelle.

La cantante de música popular no dejó pasar por alto este hecho y se burló públicamente de Mendoza. Además, aprovechó el momento para recomendarle, de manera irónica, que hiciera una producción sobre su vida.

“¡Ayyy, qué pesar! Hagámosle una serie biográfica que se llame: De hacer MATARIFE pasé a MEQUETREFE. O le mandamos 800 barras [800.000 pesos]”, señaló la artista vallecaucana.

Mendoza, sin embargo, no se quedó callado ante las burlas que recibió en las redes sociales y señaló que se dedicará en los próximos meses a sacar la nueva temporada de su producción.

“Como a los uribistas les duele tanto que esté desempleado, pues viene siendo hora de volver al trabajo. Me había quedado sin qué hacer después del triunfo de Petro, pero esa reacción me hizo pensar”, puntualizó el periodista.

Luego, añadió: “Ya que mis amigos y seguidores, repletos de bondad, están pendientes, con los ojos abiertos y ahora que las hienas develan sus fauces, me entreno para la batalla. Vuelvo al trabajo. ¡Gracias por el apoyo!”.

Igualmente, los congresistas del Pacto Histórico, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, le pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores que ayudara al creador de la polémica serie, quien vive en Francia.

“Daniel Mendoza expuso su vida por este proyecto. Tuvo que exiliarse, con todo el dolor que implica el desarraigo. Pasa penurias en Europa y corre riesgo si regresa. Lo menos que podríamos hacer por él, lo pido respetuosamente, es escucharlo”, indicó Bolívar.

Mientras que Cepeda compartió el siguiente mensaje: “Apreciado Daniel, en lo que de mí dependa, trataré de ayudarte, y de hacer que tu valioso aporte a nuestra lucha y tu trabajo sean reconocidos”.

Cabe recordar que la Corte Constitucional le dio hace unos meses una importante victoria judicial a Álvaro Uribe Vélez. El Alto Tribunal obligó al periodista a rectificar las afirmaciones que hizo en la serie sobre el expresidente.