¡Desconcertante! El barrio más afectado por extorsión en Barranquilla

Estadísticas Vs Realidad

La extorsión no da tregua en Barranquilla y el Atlántico

Cientos de casos no son denunciados, el miedo se apoderó de la ciudad.

Por cada capturado, otro es reclutado

Cuántos condenados

Cuántos vuelven a las calles

¡BASTA YA!#NOMASEXTORSION pic.twitter.com/yBvUtNZj0i